Bussendrohung gegen Aktivisten – Klima-Demo gegen Rösti-Wahl: Stadt Bern sagt Nein Wegen möglicher Bussen will die Aktion Klimastreik auf eine Kundgebung verzichten. Offen ist, ob radikalere Klimaaktivisten die Bühne nutzen werden. Andreas Weidmann

Im Fokus der Klimabewegung: Nationalrat Albert Rösti gibt während der Klima-Aktionswoche im September 2020 ein Interview vor dem Bundeshaus. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Wird am Mittwoch wie erwartet SVP-Kronfavorit Albert Rösti als neues Mitglied in die Landesregierung gewählt, ist dies für die Klimastreik-Bewegung kein Grund zur Freude: Der Berner Nationalrat ist aktuell Präsident der Vereinigung der Schweizerischen Automobilimporteure und lobbyierte im Bundeshaus jahrelang für Swissoil, den Dachverband der Brennstoffhändler in der Schweiz.