Versammlung in Grindelwald – «Nur zusammen bewältigen wir auch aktuelle Krisen» Zusammenhalten in Zeiten von Pandemie und Krieg: Regierungsrätin Christine Häsler referierte vor den Chalet- und Wohnungsbesitzenden Grindelwald. pd

«Nur zusammen bewältigen wir auch die aktuellen Krisen», wird Regierungsrätin Christine Häsler in der Medienmitteilung zitiert. Als Gast referierte die Bildungs- und Kulturdirektorin im Kongresssaal vor den Chalet- und Wohnungsbesitzenden Grindelwald (VCWG). Sie sprach an der Mitgliederversammlung über die vergangenen, aber speziell auch über die anstehenden Krisen – die Pandemie der letzten zwei Jahre und die aktuellen Folgen des Krieges in der Ukraine.

Der Verein mit seinen rund 550 Mitgliedern hat laut Medienmitteilung «ein gewisses Gewicht für Grindelwalds Tourismus und auch Wirtschaft». Deshalb erstaunt es auch nicht, dass Grindelwald noch nicht das Label als Topdestination der Allianz Zweitwohnungen Schweiz erhalten hat. Die Mitglieder betonten bei der Umfrage, dass der Ort noch mehr für die Umwelt und für die Wertschätzung der vielen Zweitheimischen tun sollte – beispielsweise mit Ermässigungen bei den Bergbahnen. Auch sollte die Zusammenarbeit mit den Tourismusorganisationen gestärkt werden. Besondere Herausforderungen gebe es gerade im Tal Grindelwald, dem sie sich sehr verbunden fühle, sagt die Regierungsrätin aus Burglauenen.

Einschulung als erste Priorität

In Grindelwald treffen aktuell viele Flüchtlingskinder aus der Ukraine ein. Sie sollen möglichst schnell und pragmatisch eingeschult werden, was aktuell ihre erste Priorität sei, sagt Christine Häsler. «Dafür braucht es die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, der Wirtschaft und den Bildungsinstitutionen, die bereits jetzt sehr konstruktiv ist.» Als zweite Priorität sollen regionale Willkommensklassen eröffnet werden, eine davon in Grindelwald.

Häslers dritter Fokus liegt auf den zusätzlich benötigten Lehrpersonen, welche der ukrainischen Sprache mächtig sind. Diese sollen als Klassenhilfe oder sogar als reguläre Lehrpersonen eingesetzt werden. «Auf der neu eingerichteten Online-Plattform haben sich bereits über 1000 Personen gemeldet», sagt die Regierungsrätin. Hilfreich sei, dass die ukrainischen Kinder und Jugendlichen einen hohen Bildungsstand hätten – ihr bereits gut funktionierender Online-Unterricht an den ukrainischen Schulen bleibe weiterhin wichtig, weshalb viele Geräte dafür gesucht wurden. «Trotzdem», betonte Christine Häsler, «bleibt der Präsenzunterricht wichtig.»



