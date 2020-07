Kleine Praxen, grosses Risiko – Nur wenige Hausärzte testen auf Corona Ein Grossteil der Hausärzte im Kanton Bern verzichtet darauf, Covid-19-Abstriche durchzuführen. Warum das so ist und was das für die Patienten bedeutet. Noah Fend

Für einen Corona-Test ist man beim eigenen Hausarzt oft an der falschen Adresse. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Wer sich in den letzten Monaten im Kanton Bern auf Covid-19 testen lassen wollte, ging auf den Spitalnotfall, ins Medizentrum, in eine Notfallpraxis oder ins Drive-in-Testzentrum. Zum Hausarzt ging deswegen kaum jemand. Das ist bis heute so. Die meisten Hausarztpraxen führen keine Corona-Abstriche durch. Ihre Patienten verweisen sie stattdessen an die Spitäler oder Testzentren.