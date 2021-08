Schulzahnpflege der Stadt Bern – Nur noch in Bümpliz die Zähne zeigen Die Schulzahnklinik im Berner Nordquartier wird aufgegeben. Der zweite Standort der städtischen Schulzahnpflege in Bümpliz wird im Gegenzug ausgebaut. Dölf Barben

Der langjährige Standort der Berner Schulzahnklinik an der Rodtmattstrasse wird aufgegeben. Valérie Chételat (Archiv)

Es geschieht im Rahmen des Sparpakets: Die Berner Stadtregierung hat bereits im Frühling beschlossen, den Schulzahnmedizinischen Dienst (SZMD) künftig am Standort an der Frankenstrasse 1 im Zentrum von Bümpliz zu konzentrieren. Nun hat der Gemeinderat einen entsprechenden Projektierungs- und Baukredit von 2,42 Millionen Franken verabschiedet, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Der SZMD behandelt heute Patientinnen und Patienten an der Frankenstrasse 1 in Bümpliz sowie an der Rodtmattstrasse 47 im Berner Nordquartier. Während die Räume an der Rodtmattstrasse zugemietet sind, gehört das Gebäude an der Frankenstrasse der Stadt gemeinsam mit der Post Immobilien Management und Services AG. Bereits im März habe der Gemeinderat im Rahmen des Entlastungsprogramms beschlossen, den Standort an der Rodtmattstrasse aufzugeben. Die Patientinnen und Patienten, die bislang am Standort Rodtmattstrasse betreut wurden, sollen künftig an der Frankenstrasse behandelt werden können.

Ausbau in Bümpliz

Um am Standort an der Frankenstrasse genügend Kapazitäten zu schaffen, sollen dort die Räume des Schulzahnmedizinischen Dienstes durch die Nutzung von bisher fremdvermieteten Räumen im 2. und im 3. Obergeschoss erweitert werden. Dazu sind gemäss Mitteilung «lediglich kleinere Anpassungen an den vorhandenen Raumstrukturen erforderlich». So werde vor allem der Empfangs- und Wartebereich optimiert, zusätzliche Garderoben eingebaut und der Pausenraum für die Mitarbeitenden erweitert.

Spareffekt durch Zusammenlegung

Mit der Zusammenführung beider Standorte könnten die Mietkosten am Standort Rodtmattstrasse eingepart werden. Aber auch beim Einsatz des Personals ergebe sich mehr Flexibilität. Weiter würden Wegzeiten für Mitarbeitende eingespart, die bislang an beiden Standorten arbeiten. Und schliesslich könnten durch die Konzentration auf einen Standort Geräte- und Wartungskosten eingespart werden. Insgesamt sei – unter Abzug der Kosten für die Investition – mit Einsparungen von gegen einer halben Million Franken pro Jahr gerechnet werden.

Während des Umbaus geschlossen

Die Bauarbeiten starten im nächsten Frühling und dauern voraussichtlich bis Ende November 2022. Die Arbeiten liessen sich nicht alle während des laufenden Betriebes ausführen, teilt die Stadt mit. Der Schulzahnmedizinische Dienst werde deshalb für rund sieben Monate nur am Standort im Nordquartier betrieben. Damit könne auf ein Provisorium verzichtet werden.

