Einbruch wegen Corona – Nur noch halb so viele Gäste fuhren aufs Schilthorn Der Bergbahn im Berner Oberland fehlen die ausländischen Besucher. Die konsumfreudigen Gäste aus der Schweiz haben den Umsatzeinbruch etwas abgeschwächt. Jael Amina Kaufmann

Die Bahn aufs Schilthorn – asiatische Gäste fehlten dieses Jahr. Foto: Bruno Petroni

Der vom Bund verfügte Lockdown im März führte zu einem abrupten Ende der Wintersaison auf dem Schilthorn. Laut dem Direktor der Bahngesellschaft, Christoph Egger, war jedoch schon Anfang des Jahres absehbar, dass auf das Unternehmen eine schwierige Zeit zukommen wird: Bereits im Januar sei ein deutlicher Rückgang der Anzahl Gäste aus dem asiatischen Raum beobachtbar gewesen.

Der Corona-Sommer selbst betraf dann besonders Mitarbeitende der Bereiche Gastronomie sowie Souvenir-Verkauf. Für diese hatte die Bahn Kurzarbeit angemeldet. Laut Egger war ein Stellenabbau für das Unternehmen kein Thema.

Mehr Schweizer Gäste

Nach der Wiederaufnahme des Bahnbetriebs Anfang Juni sind diesen Sommer insgesamt nur halb so viele Personen aufs Schilthorn gefahren wie noch im Vorjahr. Immerhin verdoppelten sich die Besucher aus der Schweiz, was dazu beitrug, dass der Einnahmerückgang in der Gastronomie nur 26 Prozent beträgt.

Die Gäste aus der Schweiz sind laut Schilthornbahn-Chef Egger konsumfreudiger als ausländische Besucher: «Sie haben fast ausnahmslos im Restaurant Piz Gloria konsumiert und im Durchschnitt deutlich mehr ausgegeben.» Im zum Unternehmen gehörenden Hotel Alpenruh in Mürren nahmen die Einnahmen in den Ferienmonaten sogar um 3 Prozent zu.

Viele kamen mit dem Auto

Da viele Schweizer Gäste zudem mit dem Auto anreisten, stiegen die Einnahmen aus Parkgebühren an der Talstation Stechelberg zwischen Juni und September um 15 Prozent.

Für die Herbstsaison hofft Christoph Egger auf möglichst konstantes Wetter. Bei guter Nachfrage wird der Betrieb dabei unverändert weiterlaufen. Für das nächste Jahr befindet sich die Schilthornbahn AG momentan in der Planungsphase. Nur eines ist für Egger bereits jetzt klar: Gäste aus der Schweiz werden auch im nächsten Jahr für das Unternehmen von hoher Priorität sein.