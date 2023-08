Nur noch eine Fahrspur – Stadt Bern will Dalmazibrücke möblieren Ein Teil der Brücke ins Marzili soll künftig zum Verweilen einladen. Die Stadt plant damit einen Testlauf für spätere Verkehrs­beruhigungen. Michael Bucher

Chill-out-Zone Dalmazibrücke? Die Stadt Bern plant, auf der linken Strassenseite temporäre Sitzgelegenheiten zu installieren. Foto: Franziska Rothenbühler

In den Sommermonaten herrscht bei der Dalmazibrücke im Marzili jeweils ein reges Treiben. Unzählige Aareböötler beenden dort ihre Wasserfahrt und entsteigen dem Fluss. Künftig könnten sie den Boot-Trip noch auf einer Holzinstallation ausklingen lassen. Nicht etwa bei der Ausstiegsstelle selbst, sondern direkt auf der Dalmazibrücke.

Die Stadt Bern plant dort für Fussgängerinnen und Fussgänger temporäre Sitzgelegenheiten, wie aus einem aktuellen Baugesuch der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) von Gemeinderätin Marieke Kruit (SP) hervorgeht. Diese sollen in den Jahren 2024 und 2025 jeweils von Anfang März bis Ende November zum Verweilen einladen.

Stadt rechnet nicht mit Stau

Das Spezielle daran: Die Sitzkonstruktion beschränkt sich nicht bloss aufs Trottoir, sondern soll bis in die Strassenmitte reichen. Das bedeutet, dass die Brücke für Auto- und Velofahrende nur einspurig befahrbar wäre. Doch warum will die Stadt ausgerechnet eine Brücke zur Freiluft-Chill-out-Zone umfunktionieren?

Dahinter steckt die von der Stadt vorangetriebene Verkehrsberuhigung des Marziliquartiers. Dazu gehört auch die Dalmazibrücke – nicht zuletzt, weil diese 2025 und 2026 sowieso saniert werden muss. Die TVS möchte die Arbeiten nutzen, um eine Fahrspur dauerhaft aufzuheben, um so den Fussgängern mehr Platz zu gewähren.

Den Plan der Fahrbahnverengung hat die Stadt der Quartierorganisation Stadtteil 3 (QM3) bereits vor einem Jahr präsentiert. Dort stiess die Idee auf gemischte Gefühle, wie die damalige Stellungnahme der QM3 zeigt. Zum einen begrüssten die Vertreter von Quartiervereinen und politischen Parteien die dadurch verbesserte Aufenthaltsqualität, gleichzeitig zeigten sie sich besorgt darüber, dass das Kreuzen der Autos erschwert wird. Denn die Brücke sei eine wichtige Verbindungsstrasse und werde rege von Blaulichtorganisationen genutzt.

Aufgrund dieser Zweifel verlangte die Quartierorganisation einen vorgängigen Testlauf. Diesen will die Stadt nun durchführen. Zur Sorge bezüglich Verkehrsfluss schreibt die TVS: «Da das Verkehrsaufkommen verhältnismässig gering ist, rechnen wir nicht mit Autostau auf der Brücke.» Mit der Möblierung will sie gleichzeitig herausfinden, «wie die verbreiterte Trottoirfläche attraktiv genutzt werden kann».

Start noch diesen Oktober?

Sitzgelegenheiten aus Holz sind in Bern nichts Neues. Seit fünf Jahren stellt die Stadt in den Sommermonaten sogenannte Parklets auf – etwa auf Parkplätzen an der Zeughausgasse. Doch mit diesen Ruhezonen ohne Konsumzwang ist die Möblierung der Dalmazibrücke nur bedingt vergleichbar. Zum einen wegen der unterschiedlichen Gestaltung («Paletten mit einem Terrassenboden und Seitenblenden»). Zum anderen, weil sie mit budgetierten Kosten von 20’000 Franken günstiger als die heutigen drei Parklets ist – stolze 94’000 Franken kosteten diese.

Seit 2018 können Bernerinnen und Berner auf sogenannten Parklets – wie hier in der Zeughausgasse – ohne Konsumzwang verweilen. Foto: Franziska Rothenbühler

Eigentlich hätte eine erste Testphase bereits diesen August starten sollen. Als Grund für die Verzögerung gibt die Stadt «zusätzliche Abklärungen» an. Sollten bis zum Ende der Einsprachefrist am 8. September keine Beanstandungen eingehen, wäre eine erste Möblierung im Oktober und November noch möglich. Im Falle von Einsprachen würde sich der Start bis nächsten Frühling verzögern. Im Gegensatz zur definitiven Umgestaltung kommt das Pilotprojekt nicht vor den Stadtrat.

Plant die Stadt im Marzili Verkehrsberuhigungen, ist der Marzili-Dalmazi-Leist in der Regel skeptisch. Das scheint bei der traditionellen Quartiervereinigung mit ihren eher älteren Mitgliedern auch dieses Mal der Fall zu sein. Die Pläne seien «nicht unbestritten», sagt Leistsekretär Andreas Roth auf Anfrage. «Wir haben deshalb noch keinen Entscheid gefällt, ob wir Einsprache erheben.»

