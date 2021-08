Wer darf in den Hörsaal? – Nur getestet soll an der Uni Bern nicht reichen Die Medizinische Fakultät der Uni Bern erwägt, nur Geimpfte und Genesene in die Hörsäle zu lassen. Als Druckversuch auf Ungeimpfte will man dies nicht verstehen. Calum MacKenzie

Bald wieder so? Ein Hörsaal an der Universität Bern im September 2020. Foto: Raphael Moser

Einige stehen mitten im Studium und haben kaum je das Innere eines Hörsaals gesehen: Eineinhalb Jahre ist es her, seit an den Berner Universitäten und Hochschulen als Massnahme gegen die Pandemie der Fernunterricht eingeführt wurde. Zu flächendeckendem Unterricht vor Ort kam es seither nie wieder, die Vorlesung per Zoom ist zur Normalität geworden.

Auf Dauer soll es nicht so bleiben: Derzeit verhandelt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit den Hochschulen der Schweiz über die möglichen Bedingungen einer Rückkehr zum Präsenzunterricht. Grundsätzlich ist dieser bereits heute mit Maskenpflicht und Kapazitätsbeschränkung von zwei Dritteln möglich. Mit der fortschreitenden Impfkampagne und der breiten Verfügbarkeit der Vakzindosen wird jedoch diskutiert, ob man noch weiter gehen kann – aber nur zugunsten der Geimpften.