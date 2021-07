Regeln fürs Leben – Nur einmal pro Woche Alkohol trinken. Dafür mit maximalem Fun Wie meistert man die Zumutungen des Alltags leichter, wie stellt man sich den grossen Fragen des Lebens? Eine Sammlung sehr persönlicher Ratschläge vom Bestsellerautor Leif Randt bis zur Kriminalpolizistin. Redaktion Das Magazin

Eine Einschränkung gibt es zu Leif Randts Konsumregel: Alkohol bringt nicht hundertprozentig verlässlich Spass. Getty Images/HEX

Teil 3 der Sammlung: Benjamin Green, Apokalyptiker, Karin Keller-Sutter, Bundesrätin, Enuma Okoro, Autorin und Referentin, Stefan Küng, Radrennfahrer, Beate Fricke, Professorin für Ältere Kunstgeschichte, Charlie Sheen, Hollywood-Star, Leif Randt, Autor, Umberto Eco, Autor und Professor, Patricia Gmür, Polizistin, Unternehmensregeln der niederländischen Hypothekenberatung Viisi, Ann Kathrin Doerig, Verlegerin und Schauspielerin, Dr. Richard Fakin, Plastischer Chirurg und Paris Hilton, Erbin, Millionärin, Ex-It-Girl.

Benjamin Green, Apokalyptiker

Ist überzeugt, dass die menschliche Zivilisation auf eine Katatstrophe zusteuert. Ein Jahr vor der Pandemie verkaufte der damals 45-jährige Informatiker seine Wohnung, löste seine Ersparnisse auf und kaufte ein ehemaliges Kasernenareal in einem Wald in Zentraleuropa. Seither lebt er dort allein als Selbstversorger. Er hat das verwaiste Areal in blühendes Ackerland verwandelt, zieht Gemüse, Früchte und hält Schweine (auch wenn er strikter Veganer ist). Green hat eine Fangemeinde auf Instagram, wo er als «The Pirate Ben» seine Tipps zeigt. Green hat einen grünen Daumen und nennt sich selbst einen «Happy Doomer».