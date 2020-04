Grosse Dunkelziffer bei Covid-19 – Nur eine von fünf Infektionen in der Schweiz soll nachgewiesen worden sein In den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Kantonen wird gemäss britischen Forschern nur jeder vierte bis achte Fall identifiziert. Titus Plattner , Svenson Cornehls

S chon Covid- e rkrankt? Menschen stehen Schlange für den Ostereinkauf in Genf. 11. April 2020. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi - Fotomontage

Die Zahl der Covid-19-Infektionen in der Schweiz dürfte etwa fünfmal höher sein als die von den Kantonen gemeldeten rund 25’000 Fälle. Sie wird auf 125’000 geschätzt. Dies lässt sich aus einer Studie von elf Forschern der renommierten London School of Hygiene and Tropical Medicine ableiten. Für das neue Paper hat das britische Team die Schweiz nicht berücksichtigt. Die Redaktion Tamedia hat die gleiche Methodik angewandt, um den Anteil der in den Kantonen nicht festgestellten Fälle zu berechnen. Dies geschah unter der Aufsicht des Hauptautors der Studie, Timothy Russell. Der Forscher am Zentrum für mathematische Modellierung von Infektionskrankheiten berät derzeit die britische Regierung.