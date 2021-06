20’000 ahnungslose Hepatitis-Kranke – Nur eine Transplantation konnte ihn retten Hepatitis verursacht gleich viele Tote wie der Strassenverkehr, weil die Krankheit oft nicht entdeckt wird. Oder erst, wenn es zu spät ist. Experten und Politiker kritisieren die Passivität des BAG. Catherine Boss

Eine gespendete Leber rettet ihm das Leben: Philippe Renaudot. Foto: Sébastien Agnetti

Um vier Uhr morgens kommt der Anruf. «Hallo, wie geht es? Wir haben eine Leber für Sie», sagt die Frau. Da weiss der Waadtländer Philippe Renaudot, 59, dass das ständige Bangen um sein Leben nach vielen Jahren vielleicht endlich ein Ende hat.

Das Unheil begann vor drei Jahrzehnten. Als er Blut spenden wollte, wies man ihn ab. In seinem Blut zeigte sich das Virus Hepatitis C. «Es war reiner Zufall, dass man darauf gestossen ist. Denn wenn man an Hepatitis leidet, spürt man sehr lange Zeit nichts, manche sogar während Jahrzehnten», sagt Renaudot.

Die Zahl der Fälle steigt