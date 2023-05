Krönung von Charles – Nur ein Geistlicher sorgt für Verwirrung Die Royalisten fiebern dem Krönungswochenende entgegen. Der Erzbischof von Canterbury will gar, dass die Bevölkerung lauthals in den Treueschwur einstimmt. Peter Nonnenmacher aus London

Ein Royalist zeigt seinen Hut, den er an der Krönung tragen will. Foto: Vadim Ghirda (Keystone)

Die wichtigste Frage in Grossbritannien ist gegenwärtig nicht, ob die öffentlichen Dienste des Landes kurz vorm Kollaps stehen – und ob sich diese Entwicklung noch aufhalten lässt in nächster Zeit. Die wichtigste Frage ist: Wird Kate, die Prinzessin von Wales, am Samstag mit einer Tiara, einer Dreifachkrone, auf dem Kopf anrücken? Oder trägt sie stattdessen ein Blumengewinde im Haar? Und soll man mit einem «Highgrove Spritz» auf die Krönung Charles III. anstossen oder lieber mit «Charlie’s Champagne Cocktail»?