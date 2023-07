Behandlungsfehler im Inselspital – Die Hebamme wird verurteilt Das Obergericht hat einen Arzt und eine Ärztin vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Hingegen wurde eine Hebamme der fahrlässigen schweren Körperverletzung schuldig gesprochen. Naomi Jones

Die zweite Instanz entlastet die Angeklagten vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung: Das Obergericht in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Ende haben die beiden Ärzte die Hebamme im Gerichtssaal tröstend und gleichzeitig erleichtert umarmt. Die pensionierte Frau ist am Freitag vom Obergericht als einzige der drei Angeklagten der fahrlässigen schweren Körperverletzung schuldig gesprochen worden.

Vor bald acht Jahren hatte sie einer Patientin auf Anordnung der freigesprochenen Assistenzärztin eine Insulin-Glukose-Lösung verabreicht. Der Patientin drohte nach einem Kaiserschnitt im Berner Inselspital eine akute Herzrhythmusstörung aufgrund einer Nierenerkrankung. Die Therapie, ein sogenanntes Shifting, hatte der ebenfalls angeklagte Nierenarzt der angehenden Gynäkologin telefonisch empfohlen.

Doch beim Zubereiten der Lösung unterliefen der Hebamme mehrere Fehler. Weil sie die Etikette des Medikaments falsch las, berechnete sie die Lösung falsch und dosierte das Insulin viel zu hoch. Dies schädigte das Gehirn der Patientin so stark, dass sie in eine Art Wachkoma fiel und drei Jahre später in einer Rehaklinik starb.

Laut der Staatsanwaltschaft hätte der Hirnschaden der Patientin aber noch verhindert werden können, wenn der Blutzucker der Patientin regelmässig kontrolliert worden wäre. Deshalb hatte sie auch die Assistenzärztin der Geburtenabteilung und den Nierenarzt der mangelnden Sorgfalt angeklagt.

Im Zweifel für die Angeklagten

Während die erste Instanz die Assistenzärztin freisprach, verurteilte sie die Hebamme und den Nierenarzt wegen fahrlässiger Tötung. Mit dem Urteil waren aber weder die Verurteilten noch die Staatsanwältin einverstanden. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung gegen den Freispruch der Assistenzärztin ein. Die Anwältin der Hebamme und der Anwalt des Nierenarztes wandten sich ebenfalls ans Obergericht.

Die zweite Instanz entlastete nun alle Parteien vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Als die Patientin drei Jahre nach dem Unfall gestorben war, war keine Obduktion der Leiche gemacht worden. Doch ohne Obduktion lasse sich im Nachhinein nicht beurteilen, ob die Patientin infolge der Hirnschädigung oder aufgrund ihrer Vorerkrankung gestorben sei. Das Gericht entschied also im Zweifel für die Angeklagten.

Den Hirnschaden der Patientin stufte das Obergericht als schwere Körperverletzung ein. Und dafür sah es allein die Hebamme in der Verantwortung. Das Strafmass bleibt mit einer bedingten Geldstrafe von 1800 Franken unverändert.

Kompetenz der Hebammen

Das Richten und Verabreichen von Medikamenten auf Anordnung liege in der Kompetenz der Hebammen, begründete die Oberrichterin Denise Weingart den Schuldspruch. «Ein Arzt oder eine Ärztin muss sich darauf verlassen können, dass die Hebamme ein Medikament gemäss Anweisung verabreicht.»

Unter anderem deshalb entlastete das Gericht den angeklagten Nierenarzt. Er habe die Assistenzärztin der Geburtenabteilung lediglich telefonisch beraten. «Die Geburtenabteilung hätte die Therapie verweigern können», sagte Weingart. Indem die Abteilung aber entschieden habe, die Therapie anzuwenden, habe sie die Verantwortung dafür übernommen.

Trotzdem hat das Gericht auch die auf der Geburtenabteilung zuständige Assistenzärztin freigesprochen. Als Assistentin habe sie den Zustand der Patientinnen dokumentieren und ihre Vorgesetzte darüber informieren müssen. Einzig von der Oberärztin der Geburtenabteilung hätte laut Gericht erwartet werden können, dass sie an die Kontrolle des Blutzuckers denken würde. Denn sie kenne sowohl die Shifting-Therapie als auch das nötige Monitoring. Doch sie war nicht angeklagt.

Nur «schwere» Fehler verurteilt

Weingart bedauerte denn auch, dass die Rolle weiterer Beteiligter in der Untersuchung nicht berücksichtigt worden sei. Das dürfe sich nicht zum Nachteil der Angeklagten auswirken. «Sie sind nicht zwingend allein schuld», sagte die Richterin.

Der Freispruch der beiden Ärzte erfolgte unter anderem aufgrund fehlender Beweise. Was sie am Telefon besprochen hatten, konnte im Gerichtssaal nicht rekonstruiert werden. Zudem sollten sich Ärzte und Ärztinnen nicht davor fürchten müssen, jederzeit strafrechtlich verfolgt zu werden. Deshalb erfolge der Schuldspruch lediglich für die «schweren Sorgfaltspflichtverletzungen», sagte Weingart. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

