Formel-1-GP in Miami – Nur der Polizei muss Verstappen den Vortritt lassen Der Weltmeister zupft in Miami nach dem dritten Saisonsieg am Nervenkostüm von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Derweil erkennt Lewis Hamilton im Mercedes immer noch keine Fortschritte. Dominic Wuillemin aus Miami

Max Verstappen als strahlender Sieger – dabei begann sein Rennwochenende denkbar schlecht. Foto: Chris Graythen (Getty Images)

Als hätte es diesen Moment noch gebraucht. Als wäre die GP-Premiere in Miami nicht schon genügend mit Showelementen aufgepumpt gewesen: die Strecke, umgeben von Partyzelten, Pools und einem Jachthafen, der so künstlich war wie die Gesichtszüge von manchen VIP-Gästen. Die aussergewöhnliche Promidichte, mit Celebrities, die selbst zu Fans wurden, weil sie verblassten neben der früheren First Lady Michelle Obama und Mister Last Dance Michael Jordan.