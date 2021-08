Wie erhöht man die Impfquote? – Nur den Impftruck loszuschicken, reicht nicht Warum ist die Berner Impfkampagne nicht wirksamer? Die Kommunikation sei veraltet, sagt ein Experte. Und: Eine wichtige Gruppe sei vergessen gegangen. Christian Zellweger

Der Impftruck ist da: Szene auf dem Bundesplatz in Bern Mitte Juli. Foto: Beat Mathys

Die Impfung wirkt: Nur etwa zwei Prozent der Personen, die in den vergangenen sechs Monaten im Kanton Bern wegen einer Corona-Infektion ins Spital mussten, waren geimpft. Dennoch ist die Impfquote im Kanton Bern relativ tief – gut 55 Prozent haben sich bisher impfen lassen, weitere gut 5 Prozent haben bereits die erste Impfung erhalten.

Wie also erreicht man nun noch möglichst viele Personen? Im Grunde seien Massnahmen wie der Berner Impfbus eine gute Lösung, sagt dazu der Mediziner Philip Tarr (Lesen Sie an dieser Stelle: So kommt der Impftruck im Berner Oberland an). Die Impfung müsse für die Leute möglichst niederschwellig sein. Aber: «Ich sehe kurzfristig wenig Spielraum, die Impfquote noch wesentlich zu erhöhen.» Auch das Ende der Gratistests werde nicht viele Impfskeptiker umstimmen.