Regierungsrat zu Corona-Massnahmen – Nur bei Yoga und Sporttraining gibt Bern eventuell nach Der Regierungsrat hält im Kampf gegen die Corona-Pandemie an seinem strengen Kurs fest. Auch der Kulturbereich darf mit keiner Lockerung rechnen. Simon Wälti

Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) und Regierungspräsident Christoph Ammann besprechen sich vor der Medienkonferenz im Berner Rathaus. Foto: Ruben Wyttenbach

In den letzten Tagen musste der Bundesrat sich viele Vorwürfe gefallen lassen, er agiere in der Krise zu zögerlich. Nun hat er heute strengere Massnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen, die für die ganze Schweiz gelten. An einer Medienkonferenz begrüsste die Kantonsregierung das Handeln auf Bundesebene, äusserte aber auch Kritik. So sagte Wirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) an einer Medienkonferenz, der Regierungsrat hätte sich ein früheres und entschlosseneres Vorgehen gewünscht. «Schon vor einer Woche wären einschneidendere Massnahmen fürs ganze Land möglich gewesen.» Nicht am Termin teil nahm Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP), er leidet an einer Erkältung – und wartet das Resultat seines Covid-Tests ab.