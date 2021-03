Kompensation für Übergangsgeneration – Nur 38 Franken mehr Rente für ein Arbeitsjahr Knausrig oder nicht? Das Modell, mit dem der Ständerat Frauen für das höhere Rentenalter entschädigen will, wird nicht nur von Linken und Gewerkschaften kritisiert. Wir haben die Zahlen. Janine Hosp

Für etliche Frauen aus der Übergangsgeneration reicht der Rentenzuschlag nicht weit. Foto: Keystone

Nicht nur linke Politikerinnen und Politiker bezeichnen es als knausrig, wie der Ständerat Frauen vor der Pensionierung für Rentenalter 65 entschädigen will. Auch die Freisinnige Isabelle Moret (VD) sagt zu Radio SRF: «Alle Vorschläge, die unter diesen 700 Millionen liegen, werden eine Enttäuschung sein für die Linken, aber auch für viele Frauen – besonders in der Westschweiz.» Die 700 Millionen wollte der Bundesrat in die Hand nehmen, um Frauen zu entschädigen, der Ständerat nur 420 Millionen.

Aber fahren die Frauen tatsächlich so viel schlechter mit dem Modell des Ständerats? Der Schweizerische Gewerkschaftsbund rechnete für diese Zeitung aus, wie hoch die Rente von Frauen ausfällt, die etwa 43’000 Franken pro Jahr verdient haben und eine Medianrente beziehen; das heisst, die Hälfte der Rentnerinnen erhält mehr, die andere weniger.