Wachstum in Langenthal – Nun wird das letzte freie Grundstück überbaut Am Stadtrand erstellt die Firma Createch eine Fabrik für Laserbearbeitung. Damit hat Langenthal keine Landreserven mehr für die Industrie. Tobias Granwehr Raphael Moser (Fotos)

Stadtpräsident Reto Müller (links) und Createch-CEO René Affentranger auf dem Bauplatz an der Gaswerkstrasse. Die Stadt stellt dem Langenthaler Unternehmen das Land für seinen Neubau zur Verfügung. Fotos: Raphael Moser

René Affentranger, Inhaber der Createch AG, und Stadtpräsident Reto Müller (SP) gehen über die letzte freie Industriefläche im Eigentum der Stadt Langenthal. Das Grundstück am Ende der Gaswerkstrasse sollte schon vor Jahren überbaut werden. Grosse Pläne gab es damals, die sich aber spektakulär in Luft auflösten. Nun sieht es besser aus: Auf dem Areal in der Industriezone sind die Bagger aufgefahren.