Tigers unterliegen Zug – Nun verliert sogar Langnaus Trainer die Nerven Vom 0:3 zum 4:3 zum 4:5: Gegen Leader Zug schnuppern die SCL Tigers nach reichlich Spektakel an der Sensation. Coach Rikard Franzén wird in die Garderobe geschickt. Philipp Rindlisbacher

Einmal mehr in Rage: Tigers-Coach Rikard Franzén reklamiert zu viel und wird bestraft. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Reklamiert hat er oft. Zuweilen irritiert es, wie sehr sich Langnaus Trainer Rikard Franzén über Entscheide der Schiedsrichter aufregen kann, dabei in einen gewaltigen Furor gerät. Gegen Zug übertrieb er es, zu Beginn des dritten Drittels hatten die Unparteiischen denn auch genug. Franzén, der den Club Ende Saison verlassen muss, wurde in die Garderobe geschickt, die SCL Tigers kassierten eine Zwei-Minuten-Strafe. Der Zeitpunkt war denkbar schlecht, hatte sich das Heimteam doch quasi aus dem Nichts und innert 33 Sekunden dank zwei Toren von Jules Sturny und Alexei Dostoinov in die Partie zurückgekämpft.

2:3 stand es also nach 45 Minuten. Und die Langnauer, die wie der klare und hochverdiente Verlierer aussahen, spielten ohne ihren Coach gross auf. Andrea Glauser gelang der Ausgleich (49.) – und der Verteidiger doppelte vier Minuten später nach. Die Sensation war nah, was wäre das für eine Geschichte gewesen: Der Letzte hätte den Ersten geschlagen, der 76 Punkte mehr auf dem Konto hat. Nur hätte so etwas nicht zu dieser fürchterlichen Saison der Tigers gepasst. Und so kassierten sie in den letzten zwei Minuten zwei Tore, verloren 4:5. Vielleicht besser, hat der Trainer den Schluss nicht gesehen.

Nilsson muss gehen

Bei den Tigers zählen sie die Tage bis zum Saisonende. Seit Wochen gibt es (fast) keine Siege, keine Freude, keine Perspektive mehr. Gegen Zug verloren sie zum 16. Mal in den letzten 17. Spielen. «Es ist zermürbend», sagt Sportchef Marc Eichmann. «Wir betreiben einen riesigen Aufwand, aber es reicht einfach nicht.» Kein Wunder: Acht Schweizer fehlten gegen Zug verletzt, mit Ben Maxwell stand nur ein Ausländer auf dem Eis.

Nächste Saison soll in Langnau wieder ein Ausländer-Quartett einlaufen. Marcus Nilsson ist kein Kandidat. Als Topskorer der schwedischen Liga waren die Erwartungen in den Stürmer gewaltig, erfüllt hat er sie nicht ansatzweise.

Gerne behalten möchte Eichmann Ben Maxwell. Dem Kanadier liegt jedoch ein Angebot aus Schwedens höchster Liga vor. Ein Entscheid ist nächste Woche zu erwarten.

Die 3 Infos einblenden Luca Wenger

Weil fast die halbe Mannschaft verletzt ist, gelangt der 18-jährige Flügel zum Debüt in der National League. Junioren-Nationalspieler Wenger läuft normalerweise für die U-20 der Tigers auf. Weitere Einsätze sind nicht ausgeschlossen. Alexei Dostoinov

Er hat keine Torchance – und trifft doch. Der Flügel bezwingt Leonardo Genoni mit einem Schuss von hinter der Torlinie. Der Zuger Keeper ist entsprechend bedient. Lino Martschini

Der Wirbelwind spielt gross auf. Er bereitet drei Tore vor und trifft zudem den Pfosten. Martschini wird zum besten Zuger gewählt.

Ebenfalls auf Langnaus Radar aufgetaucht ist Kevin Clark. In der Saison 2015/2016 hatte der Flügel für die Tigers gespielt und überzeugt. Etwas überraschend erhielt er keine Vertragsverlängerung, wohl auch, weil er sich mit Chris DiDomenico zerstritt. Nun muss er Rapperswil verlassen, wenngleich seine Trefferquote mehr als nur akzeptabel ist. Konkret sei überhaupt nichts, sagt Eichmann. «Aber natürlich beschäftigen wir uns mit einem Spieler, der pro Jahr über 20 Tore schiesst.»

Während Eichmann noch vor ein paar Wochen dazu tendierte, einen ausländischen Verteidiger und drei Stürmer zu verpflichten, ist nun auch ein Szenario mit vier Angreifern denkbar. An und für gibt es keine Alternative: Denn die Langnauer schiessem kaum Tore, im Schnitt weniger als zwei pro Spiel.