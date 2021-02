Nach Lynchjustiz-Tweet – Nun verlässt Christine Kohli die FDP Die umstrittene bernische Politikerin tritt aus ihrer Ortspartei aus. Für die kantonale FDP ist sie nun parteilos. Damit nimmt sich die Parteileitung den Druck, sie selbst auszuschliessen. Calum MacKenzie

Christine Kohli war jahrelang in der Konolfinger Politik aktiv. Foto: Hans Wüthrich

Christine Kohli ist nicht mehr Mitglied der bernischen FDP. Aufgrund eines Wegzugs sei sie aus ihrer Ortspartei, der FDP Kiesental, ausgetreten, schreibt die «Berner Zeitung». In der letzten Woche war sie wegen provokanter Aussagen in den sozialen Medien innerhalb und ausserhalb ihrer Partei heftig kritisiert worden. Für den «Bund» war die FDP Kiesental am Mittwochmorgen für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Christine Kohli will die Angelegenheit nicht mehr kommentieren.

Kohli hatte vor exakt einer Woche folgenden Tweet abgesetzt: «Ich glaube, die dritte Welle wird nicht Corona sein, sondern das Volk, das vors Bundeshaus zieht und den Bundesrat lyncht. Leider ist zu befürchten, dass die ‹Pandemie› nur durch einen Aufstand unsererseits beendet werden kann.»