Kantonale Strategie – Nun sollen sich bald alle Erwachsenen impfen lassen können Voraussichtlich Ende Mai will der Kanton Bern weiteren Impfgruppen Termine verschaffen. Trotzdem gibt es immer noch Klagen. Sophie Reinhardt

Viele Seniorinnen und Senioren sind im Kanton Bern bereits geimpft und können nun unbeschwerter sein. Archivfoto: Urs Jaudas

Während der Kanton Uri am Montag bekannt gab, dass dort ab Mitte Mai alle Erwachsenen zur Impfung zugelassen werden, dauert das Warten auf einen Impftermin im Kanton Bern für viele weiter an. Voraussichtlich Ende Mai will aber auch der Kanton Bern allen Erwachsenen die Möglichkeit geben, sich impfen zu lassen. Das heisst es bei der bernischen Gesundheitsdirektion auf Anfrage.

Während Gesundheitsminister Alain Berset (SP) kürzlich versprach, dass spätestens Ende Juli all jene, die dies wollten, mindestens eine Impfdosis erhalten hätten, dämpft Bern diese Erwartungen. Der Kanton Bern verfolgt laut eigenen Aussagen das Ziel, dass bis August alle Personen, die dies wünschen, geimpft werden können. Warum diese Verspätung? Die bernische Gesundheitsdirektion begründet sie damit, dass weiterhin gewisse Unsicherheiten bei den Lieferungen des Impfstoffes bestünden. «Wir warten noch immer auf Lieferungen, die uns schon lange versprochen wurden», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion. Daher seien Vorhersagen schwer. «Wenn wir aber über genügend Impfstoff verfügen, gibt es keinen Grund mehr, nur noch einzelne Impfgruppen zuzulassen.»