Boris Johnsons Ehefrau Carrie – Nun soll plötzlich sie an allem schuld sein Sie habe den britischen Premier mit einer Geburtstagstorte überfallen und schleuse ihre eigenen Leute in die Regierung, sagen Kritiker von Carrie Johnson. Für ihre Verteidiger sind die Vorwürfe schlicht sexistisch. Peter Nonnenmacher aus London

Sie soll dem Premier ihre Wünsche einflüstern: Carrie Johnson mit ihrem Ehemann Boris. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Carrie Johnson hat genug. Sie will nicht länger die Lady Macbeth der Downing Street genannt werden. Eine «brutale Kampagne», die «die Feinde» ihres Mannes angezettelt hätten, werde gegen sie geführt, hat die Frau des britischen Regierungschefs ihre Landsleute jetzt wissen lassen, durch ihre Sprecherin. Anlass für die Klage war die Veröffentlichung eines neuen Buches über sie durch den Tory-Veteranen und Parteimäzen Lord Michael Ashcroft. Das Buch kommt zum Schluss, dass die 33-Jährige es dem Premierminister unmöglich macht, so gut zu regieren, wie die Wähler es von ihm sollten erwarten können. Damit wird Carrie von Ashcroft letztlich für die Krisen in No 10 mitverantwortlich gemacht.