Nach Behörden-Odyssee – Nun sind die Schlaffässer im Gantrischgebiet weg Obwohl Karl Boss es bis zum letzten Moment versuchte, ist er nicht darum herumgekommen: Er musste die Schlaffässer im Ottenleuebad wegräumen. Sabin Gfeller Raphael Moser (Fotos)

Jetzt heisst es endgültig: «Adieu, Ottenleuebad». Karl Boss hilft beim Aufladen der zwei Schlaffässer. Fotos: Raphael Moser

Ein überdimensionales Fass schwebt über den Hügeln. Jedenfalls scheint es so. In Wahrheit hängt es aber an einem Metallarm. Dieser bugsiert das Fass vom Parkplatz des Restaurants Eringer Lodge im Ottenleuebad auf die Ladefläche eines Lastwagens. Denn: Das Fass, ein sogenanntes Schlaffass, hat dort oben im Gantrischgebiet kein Bleiberecht.