Kampf um die Wiederwahl – Nun setzt Madeleine Amstutz alles auf eine Karte Die angeschossene SVP-Grossrätin will bei den Kantonswahlen antreten, koste es, was es wolle. Ohne Segen der SVP kandidiert sie auf einer wilden Liste. Stefan von Bergen

Hier will sie um jeden Preis bleiben: SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz möchte weitere vier Jahre im Berner Rathaus politisieren. Ihre Partei versagte ihr aber die Nomination. Foto: Christian Pfander

Für Madeleine Amstutz (42) geht es bei den Kantonswahlen um alles oder nichts. 2018 wurde die Sigriswiler SVP-Grossrätin glanzvoll wiedergewählt. Nun kämpft sie am 27. März trotz Bisherigen-Bonus um ihr politisches Überleben. Denn in ihrer Partei ist sie in Ungnade gefallen.

«Ich habe drei Möglichkeiten», sagt sie kurz vor Neujahr bei einem Gespräch in Bern: auf einer SVP-Liste zu kandidieren, auf einer anderen Liste anzutreten oder gar nicht anzutreten. Option drei kommt allerdings nicht mehr infrage. Denn Amstutz macht sogleich mit Nachdruck klar: «Die Verteidigung meines Grossratssitzes ist mein oberstes Ziel, ich will mich auch künftig für die Bürger einsetzen.» Trotz der dämpfenden Schutzmaske widerhallen ihre Worte in einem halb leeren Sitzungszimmer.