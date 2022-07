«Overtourism» befürchtet – Nun reagieren Berner Hotels auf grüne Tourismuskritik Nach Kritik an der Tourismusbranche warnen Berner Hotels jetzt vor Bussen voller «Billigtouristen». Grüne zeigen sich irritiert. Maurin Baumann

Ein beliebtes touristisches Ziel: Das Uhrenspiel des Berner Zytglogge-Turmes. Foto: Valerie Chetelat (Archiv)

Dicht gedrängte Menschenmengen vor der Mona Lisa im Louvre, auf der Rialtobrücke in Venedig – vor dem Berner Zytglogge. Tourismus kann zum Störfaktor werden. «Overtourism» nennt man das Phänomen, wenn es an stark besuchten Orten zu Konflikten mit den Einheimischen kommt.



Mit dem Ende der Pandemiemassnahmen und der damit von vielen wiederentdeckten Reiselust ist in Bern die Debatte um den städtischen Tourismus wieder neu entfacht. Nun sah sich am Dienstagmorgen die Vereinigung Bern Hotels veranlasst, in einem offenen Brief den Gemeinderat der Stadt Bern zu adressieren, «um Falschaussagen zu korrigieren». Die Rede ist von einer «Beunruhigung» in Bezug auf die Aussagen politischer Persönlichkeiten.