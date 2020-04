Kommentar – Nun rächt sich die Nonchalance bei den Ausgaben Die finanzielle Schieflage der Stadt Bern wird sich mit der Corona-Krise verschärfen. Der grosszügige Stellenausbau in den letzten Jahren wird zur Hypothek. Bernhard Ott

Die Corona-Krise leert nicht nur öffentliche Plätze wie den Bundesplatz, sondern auch die Berner Stadtkasse. Manuel Zingg.

Die Corona-Krise erwischt den Berner Gemeinderat auf dem falschen Fuss. Denn er musste bereits Anfang Jahr vor einem massiven Einbruch bei den Steuererträgen warnen. Bei einem Aufwand von über 1,2 Milliarden Franken mag das nun publik gewordene Defizit von 17,2 Millionen Franken vergleichsweise gering erscheinen. Aber viele KMU kämpfen wegen der Krise um ihre Existenz. Es ist daher anzunehmen, dass die Steuereinnahmen aus der Wirtschaft noch stärker schrumpfen als bisher angenommen. Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) macht denn auch keinen Hehl daraus, dass das Sparpaket in Höhe von 15,5 Millionen Franken nur ein Anfang ist.

Corona dürfte die Fehlentwicklungen in der städtischen Finanzpolitik noch akzentuieren. Die Fremdverschuldung wird die einst als «heilig» bezeichnete Grenze eines Bruttoverschuldungsanteils von 140 Prozent der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit übersteigen. Im Unterschied zum Bundesrat, der dank geringer Verschuldung und einer hohen Eigenkapitaldecke grosszügig Krisenhilfe leistet, agiert der Gemeinderat aus der Defensive. Nun rächt sich, dass die Direktionen in den fetten Jahren ihre Stellenetats nach Gusto ausbauen konnten. Allerdings erweisen sich die einst viel geschmähten Sonderkässeli für die Sanierung von Schulhäusern und Bädern im Nachhinein als geschickter Schachzug. So muss für den Moment nicht damit gerechnet werden, dass es dabei zu gröberen Verzögerungen kommt. Allerdings fehlen nun die jährlichen Überschüsse in Höhe von 20 Millionen Franken, mit denen der Gemeinderat die Kässeli äufnen wollte.

Bereits warnt die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat vor Sparmassnahmen im kulturellen und im sozialen Bereich. Zwischen diesem politischen Druck und den finanziellen Sachzwängen wirkt der Gemeinderat (noch) recht ziellos. Das rein rechnerisch festgelegte Sparaket zeugt jedenfalls nicht von Gestaltungswillen. Dauert die Krise an, wird sich zeigen, ob es in diesem Gremium Führungspersönlichkeiten vom Schlage eines Bundesrats Alain Berset gibt.