Leichtathletik: Citius-Meeting – Nun muss sich die schnellste Schweizerin rechtfertigen Ajla Del Ponte bleibt in Bern über 100 Meter knapp über 11 Sekunden. Vor Olympia wäre das eine vorzügliche Leistung gewesen – doch die Tessinerin hat Grenzen verschoben. Marco Oppliger

Immer noch schnell: Ajla Del Ponte erzielt in Bern ihre fünftschnellste Zeit über 100 Meter, aber die Leute erwarten nach ihren famosen Auftritten in Tokio mehr. Foto: Ulf Schiller (Keystone)

Rund 6000 Kilometer trennen Bern und Nairobi. Zumindest in Gedanken befinden sich an diesem hochsommerlichen Nachmittag im Wankdorf aber diverse Zuschauer in der kenianischen Hauptstadt.

Das Citius-Meeting hat eben erst angefangen, als sich an der U-20-WM Ditaji Kambundji für den Final über 100 m Hürden in den Startblock begibt. Im Vorlauf und im Halbfinal hatte sie jeweils die schnellste Zeit erzielt, entsprechend klar ist das Ziel. Doch es sollte eine der grössten Enttäuschungen für die Bernerin werden. In Führung liegend, bleibt sie mit dem linken Bein an der vierten Hürde hängen und prallt schliesslich frontal in das nächste Hindernis. Der Traum von Gold platzt schmerzhaft.