Beruhigte Hodlerstrasse verlangt – Nun mischt sich Mäzen Wyss in die Berner Verkehrspolitik ein Hansjörg Wyss will dem Kunstmuseum einen Millionenbetrag spenden, aber nur unter gewissen Bedingungen. Wie viel soll und darf der Mäzen mitreden? Sophie Reinhardt

Das Kunstmuseum Bern soll nicht an einer befahrenen Strasse liegen, wünscht sich Mäzen Hansjörg Wyss. Foto: Raphael Moser

Ein Forschungsinstitut, eine Ballsporthalle in Muri und Kunstankäufe bezahlte der Berner Mäzen Hansjörg Wyss bisher seiner Schweizer Heimat mit. Nun kommt noch eine weitere Grossspende dazu. Wyss gab am Montagmorgen vor den Medien bekannt, dass er der Stadt Bern fünf Millionen Franken überweist, damit diese die Holderstrasse vom Verkehr befreit. Das kommt der Stadt gelegen, die erst kürzlich mitteilen musste, dass in ihrer Kasse ein grosses Loch klaffe.

Er wünsche sich in seiner Heimatstadt ein modernes Kunstmuseum in einer «attraktiven Umgebung», wie der heute in den USA lebenden Milliardär vor den Medien ausführte. Weiter möchte der Kunstliebhaber dem Museum anstelle seines maroden Ateliers-5-Baus einen Neubau mitfinanzieren. Doch er stellte dafür eine Bedingung – er zahlt nur 20 Millionen Franken an den Neubau, wenn gleichzeitig der Verkehr vor dem Museum verbannt wird. «Die Hodlerstrasse soll einst so belebt wie die Aarbergergasse sein», so Wyss.