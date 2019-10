Nun lautet das Motto für den SCB: hoffen und siegen

Das 3:0 für den SCB fällt dann doch noch. Gregory Sciaroni lenkt die Scheibe nach einem Schuss André Heims in der 43. Minute ins Netz. Der Tessiner wird für seinen Treffer von Jalonen mit einem Klaps und einem Lachen belohnt. In der Folge stellt sich die Frage nach dem Gewinner nicht mehr.

Kurz nachdem die Berner eine doppelte Überzahl nicht genutzt haben, sorgt mit Kyle Hardy einer der sechs Kanadier im Kader Grenobles dafür, dass Niklas Schlegel keinen Shutout feiert. Eric Blum trifft kurz vor Schluss noch ins verlassene Tor. Grenoble-Coach Edo Terglav lobt den Kampfgeist seiner Akteure, sagt aber auch: «Wir sind es uns nicht gewohnt, auf diesem Niveau zu spielen.»

Der SCB hat gegen einen limitierten Gegner vor immerhin fast 7000 Zuschauern einen Pflichtsieg gefeiert. Im dümmsten Fall könnte es ein Sieg ohne Wert sein. Denn vor der letzten Runde, die am kommenden Dienstag ausgetragen wird, führt Skelleftea mit 10 Punkten, eine Einheit vor Kärpät Oulu und zwei Zähler vor Bern.

Es ist also nicht auszuschliessen, dass am Ende die drei Topteams punktgleich die Spitze zieren werden. In diesem Fall wäre der SCB ausgeschieden, weil Skelleftea aus den Direktbegegnungen am meisten Zähler geholt hätte und Kärpät bei Punktgleichheit mit Bern die bessere Tordifferenz aufwiese.

Sind am Ende nur zwei Teams punktgleich, steht der SCB gegenüber Skelleftea schlechter und gegen Kärpät besser da. Die Mutzen müssen hoffen, dass sich Kärpät gegen Skelleftea (18 Uhr) nicht nach Verlängerung oder Penaltyschiessen durchsetzt, und selbst in Grenoble (19.30) in der regulären Spielzeit siegen. Jalonen meint, er wolle nicht spekulieren. «Für uns ist es ein grosses Spiel. Wir müssen gewinnen, und am Schluss ist eines von drei sehr guten Teams ausgeschieden.»