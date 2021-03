6. Niederlage in Folge für Langnau – Nun ist für die SCL Tigers auch der letzte Strohhalm weg Die SCL Tigers unterliegen Lausanne 0:2. Damit können sie das Pre-Playoff definitiv nicht mehr erreichen. Weshalb die letzten sechs Partien zur Makulatur verkommen. Marco Oppliger

Am Boden: Die SCL Tigers (Alexei Dostoinow) fanden auch gegen ein bescheidenes Lausanne kein Mittel zum Erfolg. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Noch zwei Wochen Arbeit, dann stehen die längst geplanten Strandferien an. Der Stapel, der noch abzuarbeiten ist, wiegt zwar schwer auf dem Bürotisch. Aber Sie wissen: Das Ende ist nah, ja, Sie spüren förmlich schon den Sand unter den Füssen. Ungefähr so dürfte es den SCL Tigers gehen. Am Ostermontag werden sie das letzte Spiel in dieser Saison bestreiten.

Mit der 0:2-Niederlage gegen Lausanne haben die Langnauer die letzte – und zugegebenermassen nur noch kleine – Chance auf eine Teilnahme am Pre-Playoff vergeben. Bei noch sechs ausstehenden Partien beträgt ihr Rückstand auf Rang 10 19 Punkte.

Ein «Bock» führt ins Verderben

Eines sei festgehalten: Die SCL Tigers hätten gegen Lausanne durchaus gewinnen können. Das prächtig besetzte Waadtländer Ensemble, das nunmehr den fünften Sieg in Folge feierte, zeigte eine maximal durchschnittliche Leistung. Was freilich auch an den Langnauern lag, die mit allen Mitteln dagegenhielten.

So läuft das schon seit Wochen: Die SCL Tigers kämpfen und «chrampfen» – aber am Ende siegen meistens die anderen. Gegen Lausanne resultierte die 15. Niederlage in den letzten 16 Spielen.

Dabei begann die Partie für die Emmentaler ansprechend: Verteidiger Anthony Huguenin, der mangels Offensivpersonal am Flügel zum Einsatz kam, traf bereits nach 95 Sekunden den Aussenpfosten. Wenig später schoss Keijo Weibel über das Lausanner Gehäuse. Die Bemühungen waren durchaus vorhanden, doch fehlte den Abschlüssen schlicht die Qualität. Und es ist fast schon bezeichnend, wie sich die Langnauer schliesslich auf die Verliererstrasse brachten: 28 Sekunden vor der zweiten Pause spedierte Verteidiger Sebastian Schilt die Scheibe relativ unbedrängt vor das eigene Tor, wo Lausanne-Topskorer Denis Malgin geistesgegenwärtig reagierte und zu Almond passte, der problemlos traf.

Die 3 Infos einblenden Pascal Berger

Der Captain figuriert ebenso wie Patrick Petrini neu im Lazarett der SCL Tigers. Allerdings sind die beiden nicht gravierend verletzt, vorab Berger dürfte schon am Wochenende wieder mittun. Emilijus Krakauskas

In der 11. Minute erzielt der Litauer mit Schweizer Lizenz sein erstes NL-Tor, entsprechend gross ist der Jubel. Doch der Treffer wird nach einer Coaches Challenge der Tigers wegen eines vorgängigen Abseits aberkannt. Ivars Punnenovs

Er wehrte sich mit Händen und Füssen: 38 Schüsse parierte der Langnauer Keeper, nur einmal musste er sich bezwingen lassen. Das reichte Lausanne.

Im letzten Drittel dann drängte Langnau zwar auf den Ausgleich. Doch wirklich brenzlig wurde es vor LHC-Keeper Tobias Stephan kaum mehr. Und als wäre das nicht schon genug des Übels, fielen mit Benjamin Neukom, Schilt und Markus Nilsson auch noch drei Spieler verletzt aus.

Und weiter geht die «Mammutwoche»

Die «Mammutwoche» der SCL Tigers mit vier Spielen in fünf Tagen, sie geht nun am Freitag weiter. Dannzumal gastiert der EVZ in der Ilfishalle, 24 Stunden später wird es dann zum sechsten und letzten Duell mit dem SCB kommen.

Die Stadtberner befinden sich bekanntlich noch mitten im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz. Sie werden sich davor hüten, schon an Ferien zu denken – und das nicht nur wegen Corona.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers – Lausanne 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Tore: 40. (39:32) Almond (Malgin, Jooris) 0:1. 59. Malgin (Bertschy, Kenins) 0:2. Strafen: SCL Tigers 7-mal 2 Minuten. Lausanne 6-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Earl, Salzgeber, Berger, Kuonen, Diem und Petrini (alle verletzt). 11. Tor von Krakauskas wegen Offside aberkannt.

Die weiteren Spiele

Der EV Zug tat sich gegen Servette lange schwer. Die Genfer gingen in der 23. Minute durch Stéphane Patry 1:0 in Führung. Gegen Ende des Mitteldrittels brachte sich Servette mit zwei Strafen innerhalb kurzer Zeit selbst um den Lohn. Justin Abdelkader nutzte die numerische Überzahl beide Male und drehte die Parte mit zwei Treffern für Zug. Dank dem 2:1-Sieg sind die Zentralschweizer vorzeitig Qualifikationssieger.

Die ZSC Lions verloren gegen Lugano 2:3. Reto Suri (19. Minute/Powerplay) und Marc Arcobello (26.) brachten die Tessiner 2:0 in Führung. Reto Schäppi verkürzte nach 37 Minuten für die Zürcher auf 1:2, ehe Giovanni Morini zwei Minuten später den Zwei-Tore-Vorsprung für Lugano wieder herstellen konnte. Zu mehr als Sven Andrighettos Anschlusstreffer zum 2:3 in der 53. Minute reichte es den Lions nicht mehr. (heg)