Ein Verteidiger für Bern – Nun ist der SCB doch noch fündig geworden Josh Teves stösst bis Saisonende zum SC Bern. Der Kanadier soll die zuletzt arg strapazierte Defensive entlasten. Marco Oppliger

Josh Teves ist Berns Ausländer Nummer 8 in dieser Saison. Foto: www.jypliiga.fi

Läuft es nicht rund, ist alles schlecht: die Wurst, das Bier – und selbstverständlich auch die Mannschaft. Die Verantwortlichen des SC Bern können davon ein Liedchen singen. Weil die Defensive nach den Ausfällen von Romain Loeffel, Eric Gélinas und Mika Henauer in den letzten Wochen buchstäblich am Stock ging, wurde der Ruf nach einem weiteren Import-Verteidiger von Spiel zu Spiel respektive Niederlage zu Niederlage lauter.

Doch die Berner liessen sich Zeit. Jüngst sagte CEO Raeto Raffainer im Interview mit dieser Zeitung: «Bisher wechselten vier Verteidiger in die Schweiz. In zwei Fällen haben wir mitgeboten, konnten aber mit der Konkurrenz nicht mithalten.» Zudem hole Sportchef Andrew Ebbett keinen Spieler, nur um Medien oder Fans zufriedenzustellen. «Wir suchen einen Defensivverteidiger mit einem guten ersten Pass.»

Und diesen hat der SCB nun offenbar gefunden, seine achte Ausländerlizenz vergibt er an Josh Teves. Der 27-jährige Kanadier hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Teves spielte zuletzt in Finnland bei JYP Jyväskylä, in 48 Partien kam er auf drei Tore und sieben Assists. Zuvor war er ausschliesslich in Nordamerika beschäftigt und absolvierte auch eine Partie mit Vancouver in der NHL.

Zwar sind Loeffel und Henauer mittlerweile zurück, doch hält Sportchef Ebbett fest: «Josh bringt uns mehr Breite in der Abwehr und gibt unserem Trainer Toni Söderholm zusätzliche Optionen. Wir haben ihn während einiger Wochen beobachtet. Er passt ins Profil, und wir sind froh, konnten wir mit dem Spieler und Jyväskylä eine Lösung finden.» Teves erhält nun ein paar Tage Zeit, um sich an sein neues Team zu gewöhnen – der SCB greift erst kommenden Dienstag in Ambri wieder ins Geschehen ein.

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

