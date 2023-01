Tennisprofi Dominic Stricker – Nun hat er den Respekt der Besten In Australien startet der Berner in seine dritte Saison auf der Tour. Er verfügt über gute Chancen, bald zu den Top 100 zu gehören. Adrian Horn

Wuchtige Vorhandschläge sind von Dominic Stricker Mitte Dezember in Saudiarabien zu sehen. Foto: Getty Images

Die Paarung bringt einen zum Schmunzeln. Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios bilden Mitte Dezember in Saudiarabien ein Team, und das ist insofern amüsant, als sie im Sommer in Wimbledon für einen der kuriosesten Tennismatchs der jüngeren Vergangenheit sorgten. Die beiden, nun ja, temperamentvollen Spieler verhielten sich am noblen Ort eher nicht gentlemanlike, mit Fortdauer der Partie war Tsitsipas von Kyrgios und dessen Getue so sehr genervt, dass er vereinzelt versuchte, seinen Gegner statt das Feld zu treffen. An der anschliessenden Pressekonferenz sagte der Grieche über seinen Bezwinger: «Er war in der Schule vermutlich ein Tyrann. Ich mag keine Tyrannen.»