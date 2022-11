Dominic Strickers starke Saison – Nun haben ihn alle auf der Rechnung Um 130 Weltranglistenplätze verbesserte sich der 20-jährige Tennisprofi 2022. Die Perspektiven des Berners sind hervorragend. Adrian Horn

Im Scheinwerferlicht: Dominic Stricker ist auf der grossen Bühne angelangt. Foto: Getty Images

Er steht kurz vor dem Aus. 6:7, 4:5 und 0:40 liegt Dominic Stricker Mitte Juli in Gstaad zurück, Gegner Marc-Andrea Hüsler hat bei eigenem Aufschlag drei Matchbälle. Der Berner ist an seinem Heimturnier dabei, in der 1. Runde zu scheitern – wie bei seiner ersten Teilnahme im Vorjahr.