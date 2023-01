Beat Feuz

Und jetzt kommt sie, die allerletzte Abfahrt in der Karriere des grossen Beat Feuz. Er trägt nicht die 9, er trägt die 217, so viele Weltcuprennen bestritt er in seiner Karriere. Auf gehts!

Und tatsächlich, der Emmentaler legt richtig los, viel besser als noch gestern. Aber auch er kommt mit Rückstand in die Traverse und bisher hiess das: keine Bestzeit.

Das bleibt auch bei Feuz so, über eine Sekunde ist es am Ende. Das war die letzte Fahrt im Weltcup von Beat Feuz, Hintermann kommt in den Zielraum und umarmt ihn. Die Fans jubeln.