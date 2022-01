Erste Tests vielversprechend – Novartis fährt Produktion für ein neues Corona-Medikament hoch Das Mittel soll schon bald einsetzbar sein, ein Notfallzulassungsantrag ist geplant. Die Schweiz hat schon 200’000 Dosen vorbestellt. Isabel Strassheim

Das neue Medikament Ensovibep soll Hospitalisierungen vermeiden. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der Pharmakonzern Novartis fährt die Produktion eines neuen Covid-Medikamentes schon hoch: Die entscheidende dritte klinische Versuchsphase mit Tests an über Tausend Probanden beginnt zwar erst, aber die Daten aus der zweiten Versuchsphase sind vielversprechend. Novartis plant einen Notfallzulassungsantrag im beschleunigten Verfahren in den USA, wie Novartis am Montag mitteilte. «Wir befinden uns in laufenden Gesprächen mit Behörden auf der ganzen Welt, um die Zulassungsanträge für Ensovibep zu stellen», sagte ein Novartis-Sprecher. Darunter auch mit Swissmedic.

Klinische Versuche der Phase 3 mit 407 Teilnehmenden haben die Wirksamkeit bei Patienten zu Hause gezeigt. Unter den mit Ensovibep behandelten Probanden starb anders als bei denjenigen, die ein Placebo gespritzt bekamen, niemand. Insgesamt wurde das Risiko einer Hospitalisierung um 78 Prozent reduziert, so Novartis. Ensovibep wirke auch bei Omikron und anderen Virusvarianten.

Von Zürcher Biotech-Firma entwickelt

Die Schweiz hat für Ensovibep ganz früh eine Vorbestellung abgegeben: Das Bundesamt für Gesundheit hatte im August 2020 insgesamt 200’000 Dosen für knapp 10 Millionen Franken vorbestellt. Dies um die Forschung zu unterstützen. Entwickelt wurde das Medikament mit dem Namen Ensovibep vom kleinen Zürcher Biotech-Unternehmen Molecular Partners.

In der Schweiz zugelassen ist das Corona-Medikament Ronapreve von Roche. Für die Covid-Pille von Pfizer läuft ein Zulassungsantrag. Das Novartis-Medikament dürfte jedoch bei einer Zulassung besser lieferbar sein. Denn der Herstellungsprozess ist anders und schneller. Ensovibep funktioniert mit Antikörpern ganz neuer Art, die DARPin genannt werden. Bislang ist noch kein einziges auf dieser Methode basierendes Medikament zugelassen worden.

Novartis arbeitet erst seit Ende 2020 mit Molecular Partners zusammen – und übernimmt nun für 150 Millionen Franken die Rechte an dem Mittel. Molecular Partners erhält zudem eine Umsatzbeteiligung von 22 Prozent.

