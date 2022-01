Tennisstar ist Biotech-Investor – Novak Djokovic will mit neuer Technologie Covid-19 bekämpfen Der Serbe hält mit seiner Frau die Aktienmehrheit einer Firma, die an der Pandemie verdienen könnte.

Will mit seiner Firma eine Behandlung gegen Covid entwickeln: Impfskeptiker Novak Djokovic. Foto: Keystone

Der impfskeptische serbische Tennisstar Novak Djokovic ist Mitbegründer und Mehrheitsaktionär eines dänischen Biotech-Unternehmens, das eine medizinische Behandlung gegen Covid-19 entwickeln will. Die Firma sei im Juni 2020 gegründet worden, sagte der Chef des Unternehmens QuantBioRes, Ivan Loncarevic, der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Laut dem dänischen Unternehmensregister halten Djokovic und seine Frau Jelena 80 Prozent der Anteile an dem Unternehmen.

QuantBioRes beschäftigt rund 20 Mitarbeiter in Dänemark, Slowenien, Australien und Grossbritannien. «Unser Ziel ist es, eine neue Technologie zur Bekämpfung von Viren und resistenten Bakterien zu entwickeln», sagte Loncarevic. Wenn dies mit dem Coronavirus gelinge, «werden wir es auch mit allen anderen Viren schaffen». Djokovics Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu der Beteiligung an dem Unternehmen äussern.

Djokovic hatte international für Aufsehen gesorgt, als ihm wegen eines fehlenden Corona-Impfnachweises die Einreise nach Australien verweigert wurde. Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Djokovic hatte an den Australian Open in Melbourne teilnehmen wollen, obwohl die Einreise nach Australien nur vollständig geimpften Ausländern erlaubt ist. Der Serbe berief sich auf eine medizinische Ausnahmegenehmigung, die von den australischen Behörden jedoch nicht anerkannt wurde. Nach einem Rechtsstreit wurde sein Visum endgültig annulliert.

AFP/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.