Bielersee nach dem Hochwasser – Wieder Schiffe auf dem See – Zivilschützer auf Rückzug Der Pegel des Bielersees senkt sich, Schiffe dürfen ab Freitag wieder fahren. Die Schutzmassnahmen können aufgehoben werden.

Zivilschützer beim Hochwasser-Einsatz im Strandbad Nidau am 15. Juli. (Archivbild) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Dank dem weiter sinkenden Pegelsstand ist der Bielersee ab Freitag wieder für alle Schiffe befahrbar. Auch wird die Begrenzung der Geschwindigkeit aufgehoben. Weiterhin gesperrt bleibt hingegen der Nidau-Büren-Kanal. Grund für die anhaltende Sperre sind die hohe Fliessgeschwindigkeit des Wassers und das Schwemmholz. Nebst der Schifffahrt ist im Nidau-Büren-Kanal respektive der Aare unterhalb des Bielersees auch das Baden verboten: Dies teilten die drei Regierungsstatthalterämter Seeland, Biel/Bienne und Oberaargau am Mittwoch mit.

Der Zihlkanal wird ab Freitag für alle Nutzer freigegeben. Für die Schifffahrt gilt jedoch eine Maximalgeschwindigkeit von 10 Stundenkilometern. Die Alte Zihl ist ebenfalls ab Freitag wieder offen. Der Teil ab der Brücke «Römerstrasse» bis zur Hängebrücke «Unter Kanalweg» darf nur mit einem motorisierten Boot befahren werden.

Zivilschützer auf dem Rückzug

Bei günstiger Wetterentwicklung könnte der Pegel des Bielersees bis nächste Woche auf einen «normalen Sommerstand» absinken. Mit der Entspannung der Lage gehen die Regionalen Führungsorgane (RFO) wieder in den Normalmodus.

Die Info-Hotline des RFO Biel/Bienne Regio für die Gemeinden Biel, Nidau, Leubringen, Twann-Tüscherz, Ligerz und Ipsach werde noch bis am Freitag bedient, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Die Hotline Bielersee-Südwest ist bereits seit Montag ausser Betrieb. Noch bis Ende Woche sind Angehörige des Zivilschutzes im Einsatz.

Die Zivilschützer hatten beim Hochwasser unter anderem rund 45 Tonnen Sand in Säcke abgefüllt und rund 500 Sandsäcke an die Bevölkerung verteilt. Wer die benutzten Sandsäcke wegwerfen möchte, solle diese wegen allfälliger Kontamination mit Benzin- und Ölrückständen als Sondermüll entsorgen, mahnen die Behörden.

Die Abgabestellen des Zivilschutzes könnten die Sandsäcke nicht zurücknehmen. Seien diese noch im guten Zustand, dürfen sie getrocknet und im Hinblick auf kommende Hochwasser gelagert werden.

Strandbad Nidau bleibt noch geschlossen

Zivilschützer hatten zudem insgesamt 36 mobile Schutzschläuche verbaut. Sofern es die Entwicklung der Lage zulasse, werden in der Woche vom 9. bis 13. August die verbleibenden Sperren im Strandbad Nidau entfernt. Bis dahin bleibt das Bad geschlossen.

Das Hochwasser am Bielersee hat in der Region teilweise beträchtlichen Schaden angerichtet. Es gab keine Verletzten oder Todesopfer. Dank der koordinierten Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Einsatzkräften, Gemeinden und Organisationen «konnte das Schlimmste verhindert werden», heisst es in der Mitteilung.

SDA

