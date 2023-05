Aufgefallen bei St. Gallen – YB – Noch kein Meisterkater, dafür ein Gänsehautmoment Beim 2:0 in St. Gallen gehen die beiden Stürmer im Gleichschritt, Raphael Wicky rotiert – und Ulisses Garcia erlebt einen speziellen Augenblick. Fabian Sangines

Ulisses Garcia umarmt acht Monate nach seinem unglücklichen Foul Fabian Schubert. Foto: Claudio Thoma (freshfocus)

Rotation als Prinzip?

Im Spiel 1 n. Mtl. (nach Meistertitel) nutzt Trainer Raphael Wicky die Gelegenheit, um seine Startelf kräftig durchzuschütteln. Okay, Aurèle Amenda hatte zuletzt den einen oder anderen Einsatz von Beginn an, neben dem künftigen Abwehrchef stehen mit Miguel Chaiwa, Donat Rrudhani und Joel Monteiro drei weitere Spieler Anfangs auf dem Platz, die nicht zum Stamm gehören. Und auch der vielversprechende Transfer Filip Ugrinic war in dieser Saison nicht unbedingt ein Fixstarter. Dafür durften beim 2:0-Sieg in St. Gallen Lewin Blum, Christian Fassnacht und Meschack Elia auf der Bank Platz nehmen.