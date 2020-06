Protest gegen Corona-Massnahmen – Nur wenige Demonstranten auf dem Bundesplatz Heute protestieren in Bern die Lockdown-Gegner zum ersten Mal mit einer Bewilligung. Auch die Gegendemonstranten sind unterwegs.

Kurz nach Beginn der Demonstration befanden sich erst einige hundert Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Bundesplatz. Foto: mdü

Zurzeit läuft die die Kundgebung der Lockdown-Gegner auf dem Berner Bundesplatz. Wie ein Reporter vor Ort berichtet ist, sind einige hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort. Unter dem Titel «Let’s Make Switzerland Great Again» wollen die Kreise, die in den vergangenen Monaten immer wieder illegal gegen die Corona-Schutzmassnahmen demonstrierten, erstmals bewilligt protestieren. So treten etwa Redner, Alphornbläser und auch der rechte Komiker Andreas Thiel auf.

Weil die Veranstalter keine Masken tragen wollen, ist der Anlass streng genommen keine politische Kundgebung, sondern eine Grossveranstaltung, wie Sicherheitsdirektor Nause am Freitag dem «Bund» sagte. Es gelte eine Obergrenze von 1000 Personen, die Besucherinnen und Besucher werden in drei Sektoren an je 300 Personen eingeteilt, so soll Contact-Tracing ermöglicht werden. Für die Umsetzung des Schutzkonzepts seien die Organisatoren selbst verantwortlich.

Hinter der Kundgebung steckt das rechtskonservative «Bürgerforum Schweiz» rund um den umstrittenen ehemaligen Zürcher SVP-Gemeinderat Daniel Regli, der auch Präsident des Vereins «Marsch fürs Läbe» und damit Organisator der gleichnamigen Kundgebungen gegen Abtreibung ist.

Gegendemonstranten laufen auf

Zahlreiche Polizisten und Polizisten und auch ein Wasserwerfer sind vor Ort. Sie trennen den Bundesplatz vom Waisenhausplatz und sichern die andern Zugangsstrassen. Dies, weil im Vorfeld Linksautonome zu einer Gegenkundgebung aufgerufen hatten.

Polizisten stehen vor der Anti-Lockdown-Demonstration auf dem Bundesplatz. Foto: mdü

Tatsächlich formiert sich kurz nach 14.30 Uhr beim Hirschengraben ein Gegen-Demonstrationszug, die die Kundgebung der Lockdown-Gegner stören will.

Der Demozug der Gegendemonstranten in der Berner Spitalgasse Foto: spr

Die knapp 200 Personen schreien Antifaschistische Parolen und versuchen zum Bundesplatz zu gelangen. «Die Polizei schützt Nazis», skandieren sie derweil. Doch es ist kein Durchkommen. Der Demonstrationszug wird aber auf dem Waisenhausplatz wie auch in der Bundesgasse von der Polizei gestoppt.

Kein Durchkommen auf den Bundesplatz. Foto: spr

Der Mobilisierungstext der Linken begründet die Gegendemonstration damit, dass immer wieder auch Rechtsextreme an den Corona-Demonstrationen teilgenommen hatten. Mitorganisator Regli hat zudem vor einigen Jahren mit schwulenfeindlichen Aussagen Schlagzeilen gemacht.

Verspätungen im ÖV

Bei Bernmobil sorgt die Kundgebung für Verspätungen und Umleitungen. So verkehren etwa der 10er und 19er Bus durch die Marktgasse statt über den Bahnhofsplatz.



( SDA spr, mdü )