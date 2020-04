Platz auf den Intensivstationen – Noch ist der Sturm ausgeblieben Bern stellt sechs Pflegeplätze für ausserkantonale Patienten zur Verfügung. Noch sind viele Betten in den Spitälern frei. Ein Zeichen für Optimismus? Dölf Barben

Der Ansturm von Corona-Patienten auf die Spitäler – hier die Notaufnahme des Inselspitals – ist bisher nicht eingetreten. Adrian Moser

Bern will im Inselspital sechs Pflegeplätze für ausserkantonale Covid-19-Patienten zur Verfügung stellen. Das hat der Kanton am Sonntag bekannt gegeben. Zwei für Personen aus Frankreich und vier für solche aus anderen Kantonen. Bern tat damit das, was acht andere Kantone bereits zuvor beschlossen hatten.