Spitäler im Kanton Bern – Noch füllen sich die Intensivbetten Die Zahl der Covid-Patienten ist wieder leicht rückläufig. Trotzdem müssen sich die Spitäler darauf vorbereiten, erneut geplante Eingriffe zu verschieben. Brigitte Walser

Das Inselspital Bern hat noch freie Kapazitäten. Foto: Adrian Moser

Die Zahl der Covid-Patienten in den Berner Spitälern ging am Mittwoch erstmals seit längerem leicht zurück, von 427 am Vortag auf 403. Zurzeit liegen 64 Menschen mit einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation, 46 von ihnen sind auf künstliche Beatmung angewiesen. Ist dieser Rückgang ein Anzeichen dafür, dass sich die Situation in den Spitälern entspannt?

Noch letzte Woche hatte der Kanton Bern die Spitäler angewiesen, sich wieder auf ein verschärftes Regime vorzubereiten. Demnach müssten die Spitäler geplante Eingriffe wie im Frühling verschieben und allenfalls zusätzliches Personal rekrutieren. Dieser Wechsel von der sogenannten Eskalationsstufe Gelb zu Orange würde auch ein generelles Besuchsverbot ermöglichen. Die Rehakliniken wären verstärkt in die Patientenbetreuung einbezogen, und das Inselspital übernähme eine Koordinationsfunktion, wenn es um die Betreuung der schwerstkranken Patienten und um die Belegung der Intensivbetten geht.