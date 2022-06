Abo Dringend gesucht: Neue Lehrerinnen und Lehrer

In 15 Berner Schulzimmern fehlt noch eine Lehrkraft. Zum Glück springen fürs neue Schuljahr 23 noch nicht diplomierte Studierende der PH ein. Zum Beispiel in Utzenstorf. Es liegt an der Grenze zum Kanton Solothurn, wo Lehrkräfte deutlich mehr verdienen.