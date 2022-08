Behinderungen im ÖV – «No Fides»-Demo zieht durch Bern Gut 100 Personen demonstrieren am Sonntagnachmittag gegen eine geplante Übung der Schweizer Armee und der Kantonspolizei Bern. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. UPDATE FOLGT

Gut 100 Personen zogen am Sonntagnachmittag durch Bern. Foto: Jürg Spori

Vom 15. bis zum 19. August führt die Schweizer Armee zusammen mit der Kantonspolizei Bern in der Bundesstadt und Umgebung eine gross angelegte Übung namens «Fides» (lateinisch: Vertrauen) durch. Dabei soll der Ausnahmezustand simuliert werden, ausgelöst durch eine «länger andauernde Terrorbedrohung». Ein Krisenfall, bei dem die Polizei auf die Unterstützung der Armee angewiesen ist, um «wichtige und für das Funktionieren des öffentlichen Lebens kritische Infrastrukturen zu schützen».



Diese Übung halten polizei- und armeekritische Kreise für problematisch. Unter dem Namen «No Fides» haben deshalb am Sonntagnachmittag in Bern gut 100 Personen gegen die Übung demonstriert. Die Demonstranten versammelten sich um 15 Uhr auf der Schützenmatte und zogen anschliessend via Bahnhofplatz und durch die Berner Altstadt. Gegen 16.30 Uhr marschierten die Demonstranten am Bärengraben vorbei zur Papiermühlestrasse. Ziel ist dort wohl das Verwaltungszentrum des Eidgenössischen Departements für Verteidigung (VBS). Es kommt zu Behinderungen im öffentlichen Verkehr. Die Demo ist nicht bewilligt.

Die Demonstrierenden vor dem Schweizer Pentagon an der Papiermühlestrasse. Foto: Jürg Spori

Update folgt.

tag, jsp

