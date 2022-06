USA-Podcast «Alles klar, Amerika?» – Nixon, Watergate – und was das alles mit Trump zu tun hat Zunächst war es nur ein Einbruch, am Ende trat der US-Präsident zurück: Vor 50 Jahren begann der Watergate-Skandal. Er wirkt bis heute nach. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts «Alles klar, Amerika?» von Tamedia. Christof Münger , Martin Kilian Charlottesville Mirja Gabathuler Technik

Donald Trump und Richard Nixon schütteln sich 1989 bei einer Gala in Houston die Hände. Nach der Wahl 2020 übernahm Trump eine von Nixons Weisheiten: «Ein Mann ist nicht am Ende, wenn er besiegt wird. Er ist fertig, wenn er aufgibt.» Foto: Richard Carson (Houston Chronicle/AP)

Richard Nixon war der erste und bisher einzige US-Präsident, der zurücktrat. Sein Abgang war der Höhepunkt des sogenannten Watergate-Skandals. Der begann vor 50 Jahren: Am 17. Juni 1972 wurden fünf Einbrecher verhaftet. Sie waren ins Wahlkampf-Hauptquartier der Demokraten eingedrungen. Deren Büros befanden sich in einem Washingtoner Gebäudekomplex mit dem Namen Watergate.

Zwei junge Journalisten von der «Washington Post» berichteten über den Einbruch, recherchierten weiter und konnten aufzeigen, dass der Präsident von den kriminellen Machenschaften wusste. Um einem Amtsenthebungsverfahren, einem sogenannten Impeachment, zuvorzukommen, trat Nixon zurück.



Bob Woodward und Carl Bernstein sind heute lebende Reporterlegenden. Hollywood hat ihre Geschichte verfilmt, «All the President’s Men» wurde zu einem Klassiker. Und die beiden Journalisten schreiben immer noch: Anlässlich des Watergate-Jahrestags verglichen sie in einem Essay Nixon mit Donald Trump, und sie zeigten etliche Parallelen auf.

Offensichtlich hat Watergate die amerikanische Politik verändert. Aber führt eine direkte Linie von Nixon zu Trump? Und was war mit den Skandalen von Ronald Reagan und Bill Clinton? Darüber unterhalten sich Martin Kilian, langjähriger USA-Korrespondent, und Christof Münger, Leiter des Ressorts International der Tamedia-Redaktion in Zürich, in einer neuen Folge des Podcasts «Alles klar, Amerika?»



Christof Münger leitet das Ressort International. Der promovierte Historiker analysiert und kommentiert die US-Politik, mittlerweile auch im Podcast «Alles klar, Amerika?». Reportagereisen führten ihn in den Irak, nach Haiti oder in den Kongo. Zusammen mit seinem Team plant und produziert er den Ausland-Teil. Mehr Infos @ChristofMuenger Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

