Bernmobil-Sicherheitsleute – «Nimmt man uns als Feindbild wahr, haben wir verloren» Mit gefährlichen Aktionen strapazieren Jugendliche die Nerven von Bernmobil-Angestellten. Auf Kontrollfahrt in Bümpliz mit drei Sicherheitsleuten. Michael Bucher

Kein Pfefferspray, keine spezielle Uniform: Bernmobil-Sicherheitsleute wie Adrian (Bildvordergund) sollen nicht als Autoritätspersonen auffallen. Foto: Marcel Bieri

Die Wenigsten werden es wissen, doch Bernmobil hat eigene Sicherheitsleute. 20 sind es an der Zahl. Dass kaum jemand von ihnen Notiz nimmt, ist wenig erstaunlich. So tragen sie keine spezielle Uniform und führen weder Pfefferspray noch andere Zwangsmittel mit sich. Sie sehen aus wie gewöhnliche Kontrolleure – und tun in der Regel auch nichts anderes als Billette kontrollieren.