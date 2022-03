Nachdruck eines Textes von 1993 – Niklaus Meienberg über Krieg in Europa – und die Befindlichkeit im sicheren Zürich Vor dreissig Jahren schrieb der legendäre Schweizer Journalist im «Tages-Anzeiger» diesen offenen Brief an Berufskollegen, die im belagerten Sarajewo unter Lebensgefahr eine Zeitung herausbrachten. Niklaus Meienberg (Das Magazin)



Der streitbarste Journalist und Autor seiner Zeit: Niklaus Meienberg im Mai 1993. Foto: Niklaus Stauss/Keystone

Lieber Zlatko Dizdarevic,

Wenn eine Rauchwolke in den Himmel steigt, dann beruhigt uns das hier am nördlichen Stadtrand: die Abfallverbrennungsanlage arbeitet. Wir arbeiten (fast immer). Die Armee ist ruhig, der Flughafen funktioniert, die Schulen beschulen, die Mägen verdauen, die Verwaltungen verwalten, es gibt nicht nur keine Warteschlangen vor den Läden, sondern auch keine Scharfschützen, welche uns am Einkaufen hindern.