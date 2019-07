Nike zieht Schuh mit umstrittener US-Flagge zurück

Wenn die USA ihre Geschichte aufarbeiten, entzünden sich die Debatten oft an den Flaggen. Nun geriet der Bekleidungshersteller Nike in eine dieser Diskussionen: Er brachte eine Spezialversion seiner Air-Max-Sneaker auf den Markt, auf deren Rückseite die sogenannte Betsy-Ross-Flagge prangte. Die Schuhe sollten zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli verkauft werden. Doch Kritiker sehen darin in eine Glorifizierung der Zeit, als die Sklaverei in den USA noch üblich war. Denn diese Flaggenversion gilt als die erste des Landes, die Näherin Betsy Ross soll sie vor mehr als 200 Jahren hergestellt haben. Der Unterschied zur aktuellen US-Flagge: Auf dem blauen Feld in der linken oberen Ecke sind nur 13 Sterne für die Gründungsstaaten abgebildet. Jetzt sind es 50 Sterne für 50 Bundesstaaten.