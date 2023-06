Tagestipp: Ensemble Proton – Nigelnagelneue Musik aus der Ukraine Das Berner Ensemble Proton bringt fünf Kompositionen junger ukrainischer Komponistinnen und Komponisten zur Uraufführung. Regula Fuchs

Haucht neuer Musik Leben ein: Das Ensemble Proton. Foto: Remo Ubezio

Das Ensemble Proton ist so etwas wie die Forschungsabteilung des Berner Musikbetriebs. Das achtköpfige Kollektiv vergibt regelmässig Kompositionsaufträge, die es dann selber aufführt, so auch im neusten Programm. Gespielt werden nigelnagelneue Werke von fünf jungen Komponistinnen und Komponisten aus der Ukraine. Der Kontakt ins kriegsgebeutelte Land kam 2019 zustande, als das Ensemble Proton in Kiew auftrat und Verbindungen zur dortigen zeitgenössischen Musikszene knüpfte, die als sehr lebendig beschrieben wird.

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

