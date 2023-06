Nach dem Cremo-Aus in Lyss – Niemand wollte das Rhabarber-Fenchel-Joghurt Mit ihrem Prestigeprojekt einer Biomolkerei hat die Cremo SA in Lyss Millionen in den Sand gesetzt. Der Milchverarbeiter hatte den Markt komplett falsch eingeschätzt. Simone Lippuner

Die Cremo SA schliesst ihre Biomolkerei in Lyss per Ende Juni, weil die Produkte nicht rentieren. Foto: Adrian Moser

Eigentlich wollte der Milchverarbeiter in Lyss neue Wege gehen. Die Biomolkerei der Cremo SA war das Prestigeprojekt des Unternehmens und schrieb sich dem Zeitgeist entsprechend die drei zentralen Schlagworte auf die Fahne: biologisch, regional, nachhaltig. Mit Pelletheizung im Keller und Solarzellen auf dem Dach – 50 Prozent des Stromverbrauchs werden inhouse produziert – und ausgefallenen Produkten wollte die Cremo SA mit dem Standort in Lyss diverser werden: Die Ökonische stand der ansonsten traditionellen Massenproduktion des Betriebs gegenüber.

Doch nun, nur vier Jahre nach der Eröffnung im südlichen Industriegebiet, ist das Konzept der nachhaltigen Biomolkerei gescheitert. Zurück bleibt die Desillusionierung. «Wir brachten die Lysser Idee nie zum Fliegen», sagt Cremo-Generalsekretär Thomas Zwald. Die neu lancierten Bioprodukte hätten am Markt nicht etabliert werden können. «Jardin du Seeland», wie die neue Biolinie von Cremo heisst, wird in wenigen Wochen im wuchernden Konkurrenzmarkt verschwinden, bevor sie überhaupt wachsen konnte.

Produkte fanden keinen Anklang

Mit dem gescheiterten Seeländer Projekt hat die Cremo SA Millionen in den Sand gesetzt. «Das war ungeschminkt gesagt klar ein Misserfolg», so Zwald. Man habe sich vor fünf, sechs Jahren ganz andere Vorstellungen gemacht, wie sich der Markt entwickeln würde. Doch die Produkte von Jardin du Seeland kamen bei den Konsumenten schlicht nicht an, und dieser Misserfolg zeichnete sich schon relativ früh ab.

«Vor zwei Jahren mussten wir die Quark-Produktion einstellen, wenig später dann das Joghurt-Sortiment schmälern.» Insbesondere die Gemüse-Frucht-Sorten hätten den Geschmack nicht getroffen, zum Beispiel das Fenchel-Rhabarber-Joghurt. «Es waren gute Produkte, aber wir konnten sie nicht positionieren.»

In Zahlen ausgedrückt heisst das: Die Maschinen in Lyss hätten die Kapazität, jährlich sieben Millionen Kilogramm Milch zu verarbeiten. Gestartet wurde vor vier Jahren mit 1,5 Millionen Kilo – und nun ist es nur noch eine Million. «Wir produzieren also weniger als zu Beginn, das kann selbstredend nicht rentieren», resümiert Thomas Zwald.

Der Druck ist gross

Der Standort in Lyss wird Ende Juni schliessen. Betroffen sind fünf Mitarbeitende. Drei von ihnen haben ein Jobangebot am Firmenhauptsitz in Villars-sur-Glâne erhalten, die Gespräche sind gemäss Thomas Zwald noch am Laufen. Es ist nicht die erste Sparübung des Freiburger Milchverarbeiters: 2021 wurde der Standort in Steffisburg geschlossen, Ende Mai dieses Jahres das Werk in Lucens VD. Insgesamt haben bisher beinahe 100 Personen ihren Job verloren, wobei ein Teil der Betroffenen am Hauptsitz unterkam.

«Wir stehen generell stark unter Druck und sind nicht auf Rosen gebettet», sagt Generalsekretär Thomas Zwald. Die Cremo SA schreibt seit Jahren Verluste: Im Geschäftsjahr 2022 resultierte trotz eines Umsatzanstiegs ein Defizit von 21,5 Millionen Franken, dabei schrumpfte das Eigenkapital um 30 Prozent.

Derzeit befindet sich das Unternehmen in einem umfassenden Restrukturierungsprogramm. Innerhalb von drei Jahren will der Milchverarbeiter 23 Millionen Franken einsparen.

«Wir brachten die Lysser Idee nie zum Fliegen», sagt Cremo-Generalsekretär Thomas Zwald. Foto: zvg

Zwald betont: Während die Schliessungen der Standorte Steffisburg und Lucens strukturell bedingt gewesen seien und das Unternehmen damit Überkapazitäten abgebaut habe, habe das Aus der Lysser Produktionsstätte klar einen anderen Hintergrund. «Hier sind wir meilenweit von dem entfernt, wo wir hinwollen.»

Verkauf ist kein Thema

In den nächsten Wochen werden die Produkte von Jardin du Seeland, die es immerhin in die Regale von Coop und Aldi geschafft haben, vom Markt verschwinden. Die rund fünf involvierten Seeländer Landwirte werden ihre Biomilch künftig ins Hauptwerk nach Freiburg liefern. Zum selben Verkaufspreis.

Ist der Bioboom vorbei? Infos einblenden Cremo SA beklagt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten seit Ende Pandemie und Beginn der Teuerungswelle immer weniger Bioprodukte kaufen. Teilen die Grossverteiler diese Einschätzung und wie sieht die aktuelle Situation auf dem Biomarkt für die grossen Player aus? Bei der Migros kann man die Aussage der Cremo SA nicht bestätigen. «Aber auch wir spüren, dass das Portemonnaie aufgrund der Inflation nicht so locker sitzt und sich die Kunden öfter an Alternativprodukten aus günstigeren Preissegmenten orientieren», sagt Mediensprecher Patrick Stöpper. Nach zwei Bioboom-Jahren während der Pandemie sei die Nachfrage zwar nicht mehr so hoch, aber immer noch steigend. «Der Umsatz bei biologischen Lebensmitteln wuchs 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken.» Aktuell macht der Konsum von Biolebensmitteln gemessen am Umsatz bei der Migros circa 12 Prozent aus. Nach wie vor gut laufen Nüsse, Gemüse und Früchte, bei Fisch und Fleisch in Bioqualität jedoch seien die Kundinnen momentan zurückhaltender. Man sei jedoch überzeugt, dass der Biomarkt bis zum Ende des kommenden Winters sehr schnell wieder die Trends der letzten Jahre aufnehmen werde. Bei Coop will man sich nicht beklagen. «Unsere Bioeigenmarke Naturaplan wächst zum vergleichbaren Jahr 2019 vor der Pandemie aktuell um fast 10 Prozent.» Biologische und allgemein nachhaltige Produkte würden sich gut entwickeln, man erwarte für 2023 einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. Mit der Cremo SA vergleichbar ist die Biomilk AG in Worb. Der Milchverarbeiter beliefert unter anderem Migros und Coop und hat vor wenigen Tagen den Worber Wirtschaftspreis erhalten. «Wir blicken auf 35 Jahre Firmengeschichte zurück, zurück in die Pionierzeit der Biobewegung», sagt Geschäftsführer Adrian Liechti. Da habe sich über die Jahre ein beachtlicher Kundenstamm aufgebaut, welcher auch in schwierigen Zeiten treu sei. Die Biomilk AG stehe wirtschaftlich gut da, sagt Liechti, «aber wir spüren den Druck schon auch. Die Beschaffungskosten wie Rohstoffe, Verpackung und Energie machen sich bemerkbar.» Auch gebe es einen Verdrängungskampf um Regalplätze, da im Biobereich immer mehr Detailhändler hinzukämen. Liechti: «Alles in allem kann man sagen, dass langjährige Partnerschaften mit Kunden oder Lieferanten etwas vom Wertvollsten sind, was ein Unternehmen haben kann.» (sl)

Thomas Zwald mag nicht allein seinem Produkt die Schuld fürs Scheitern zuschieben. «Es ist auch der Biomarkt.» Vor und während der Corona-Krise habe bio noch geboomt, seither harze es. «Aufgrund der Teuerung sehen wir eine bedeutend grössere Zurückhaltung, Bioprodukte zu kaufen und den entsprechenden Preis zu bezahlen.» Bio sei zwar immer noch gefragt, aber das Wachstum sei, wenn überhaupt, äusserst bescheiden.

Die Cremo SA konzentriert ihre Aktivitäten künftig allein auf die Werke in Villars-sur-Glâne, Mont-sur-Lausanne und Siders. Dort will sich das Unternehmen in erster Linie auf die Produktion von Butter und Käse fokussieren und entsprechend ausbauen. Das Gebäude in Lyss steht zum Verkauf. Auf die Gerüchte, dass der Konzern verkauft werden soll, reagiert Generalsekretär Zwald vehement: Kein Thema sei dies, «die Unabhängigkeit gehört zu unserer Firmenphilosophie, ein Verkauf ist absolut kein mögliches Szenario».





Mehr zur Entwicklung der Cremo SA Defizit von 21,5 Millionen Cremo schliesst den Standort Lyss

Gesprächsstoff – der Berner Podcast Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Simone Lippuner ist seit 2010 Redaktorin im Ressort Region Bern. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Seeland. Weiter schreibt sie als Kolumnistin regelmässig über ihre Heimatstadt Biel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.