Fragen an Religionswissenschaftler – «Niemand weiss, ob Engel wirklich existieren» Bastiaan van Rijn ist Doktorand an der Universität Bern am Institut für Religionswissenschaft. Was hält er von Menschen, die angeblich mit Engeln kommunizieren? Simone Lippuner

Bastiaan van Rijn befasst sich an der Universität Bern wissenschaftlich mit dem Übersinnlichen. Foto: PD

Herr van Rijn, ich war bei einer Engelsbotschafterin, um mir die Zukunft voraussagen zu lassen. Wie ernst darf ich ihre Aussagen nehmen? Wie ernst Sie diese Aussagen nehmen, hängt grundsätzlich von Ihrer Einstellung gegenüber der Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen, ab. Unabhängig davon würde ich aber immer empfehlen, sich seine eigene Meinung zu bilden. Es wird beispielsweise Punkte in der Lesung der medialen Beraterin geben, die Sie als sehr unwahrscheinlich empfinden. In diesem Fall könnten Sie auf zwei Arten vorgehen: Wenn diese Punkte positiv, aber ausser Reichweite sind, könnten Sie sich fragen, ob es angemessene Schritte gibt, um ein ähnliches Ergebnis zu erreichen. Gleichermassen wäre das Vorgehen bei negativen Punkten die Überlegung, was Sie aktiv tun können, damit eine solche Lesung nicht eintritt. Die meisten medialen Berater würden dem übrigens zustimmen und empfehlen, die Initiative zu ergreifen und nicht passiv darauf zu warten, was letztlich zutrifft.

Die Beraterin arbeitet mit den Erzengeln. Zur Sitzung mit mir hat sich Erzengel Michael zugeschaltet. Für mich tönt dies in erster Linie nach Hokuspokus.

Es gibt zahlreiche Bücher, die sich dem Erzengel Michael sowie anderen Engeln und deren positiven Einflüssen auf das Leben diverser Menschen widmen. Bei der Erforschung solcher religiösen Phänomene aus einer kulturellen Perspektive ist es normal, zunächst davon auszugehen, dass solche übernatürlichen oder ausseralltäglichen Wesen nicht existieren. Schliesslich fragt sich die Religionswissenschaft, was Menschen glauben, und nicht, ob dieser Glaube richtig oder falsch ist. Allerdings kann niemand verbindlich sagen, ob Engel «tatsächlich» existieren. Was jedoch nicht angezweifelt werden kann, ist die Tatsache, dass solche Narrative von Engeln und Erscheinungen für viele Menschen eine grosse Bedeutung haben. Daher finde ich es hilfreicher, wenn man auf respektvolle Weise ausdrückt, dass man diese Vorstellungen von Engeln nicht teilt, statt diese als Hokuspokus zu bezeichnen.



Zur Person Infos einblenden Bastiaan van Rijn ist Doktorand an der Universität Bern am Institut für Religionswissenschaft. Zu seinen Forschungsinteressen gehören zeitgenössische Engelserzählungen, Tarot Divination und eine spielerische Haltung gegenüber Religion. Sein aktuelles Projekt konzentriert sich auf experimentelle Versuche des 19. Jahrhunderts, die Existenz und den Inhalt eines Lebens nach dem Tod durch tranceartige Zustände zu beweisen. (sl)

Engel spielen für den Menschen seit jeher eine zentrale Rolle. Weshalb?

Engel spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte von Judentum, Christentum und Islam, welche zusammen einen beträchtlichen Teil der Weltbevölkerung ausmachen. Aber was macht Engel so beliebt? Ein überzeugender Grund ist, dass Engel – als Vermittler zwischen Gott und Menschen – als zugänglich angesehen werden. Sie sind in der Lage, zu helfen, fühlen sich aber vertrauter und menschlicher an als eine allmächtige Gottheit. Ein zweiter wichtiger Grund ist, dass Engel von traditionellen Religionen wie dem Christentum trennbar sind: Viele Engelmedien sprechen stattdessen von Engeln als Wesen der bedingungslosen Liebe, als Energien oder Schwingungen. In diesem Sinne können Engel sowohl zu einem traditionell christlichen Publikum sprechen als auch zu nicht kirchlichen spirituellen Menschen. Ein dritter Grund ist, dass Engel intuitiv zu verstehen sind, da sie konzeptionell den Menschen ähnlich, aber gleichzeitig auch interessant und einprägsam sind, weil sie beispielsweise fliegen können oder Botschaften zwischen Welten bringen.



Wir leben in einem rationalen Zeitalter. Dennoch glauben viele Menschen an Wahrsagerei. Weshalb ist das so?

Menschen sind von Natur aus an der Zukunft interessiert. Die Tatsache, dass wir abstrakt denken können, bedeutet, dass wir vorausschauen können – was einer der Gründe dafür ist, dass wir als Spezies aus Sicht der Evolution so erfolgreich waren. Es bedeutet auch, dass wir Erwartungen, Hoffnungen und Ängste für das haben, was noch kommt. Deshalb schauen wir auf die Wettervorhersage oder auf Wirtschaftsprognosen. Und das ist auch der Grund, warum manche Menschen durch Divination, also durch sogenannte Wahrsagerei, nach Anleitung suchen. Viele, die zur Divination greifen, tun dies, weil sie glauben, damit gute Erfahrungen gemacht zu haben; oder weil sie dies einfach seit der Kindheit aus ihrer Familie kennen; oder weil sie glauben, dass es zu einer quantenmechanischen Sichtweise der Funktionsweise des Universums passt.

Wie passt Divination in eine rationale Ära wie die unsere? Dazu müssen wir uns zunächst mit der Frage befassen, ob wir überhaupt in einer so rationalen Zeit leben – das weltweite Ausmass an Desinformation oder das Aufschieben entscheidender Massnahmen z. B. gegen den Klimawandel wären für viele Menschen spürbare Anzeichen dafür, dass unsere Zeit nicht so rational ist, wie wir vermuten. Der Glaube an die Divination ist ähnlich wie der Glaube an die Vorstellung, dass wir in rationalen Zeiten leben: Für diejenigen, die ihn haben, macht er vollkommen Sinn, während er für diejenigen, die ihn nicht haben, Unsinn zu sein scheint.

«Engel werden als zugänglich angesehen, sie fühlen sich vertrauter und menschlicher an als eine allmächtige Gottheit.» Bastiaan van Rijn

Wann tauchten Schamaninnen und Propheten in der Geschichte der Menschheit zum ersten Mal auf? Seit die Menschen die Fähigkeit haben, die nicht so unmittelbare Zukunft zu planen, haben sie versucht, strategische Informationen durch verschiedene Mittel, einschliesslich der Wahrsagekunst, zu gewinnen. Daher geht die Wahrsagerei als Praxis mindestens auf das zweite Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zurück. So unterschiedliche Orte wie das antike Griechenland, Ägypten, Mesopotamien, China und Lateinamerika zeigen Zeugnisse von ähnlichen Praktiken. Die Wahrsagekunst ist eine komplexe menschliche Aktivität, die unzählige Menschen im Laufe der Geschichte fasziniert hat und so schnell nicht verschwinden wird.

Auch die Wissenschaft kann nicht beweisen, dass es Engel nicht gibt. Mit welchem Hauptargument würden Sie als Wissenschaftler gegen deren Existenz sprechen? Ich hätte kein grosses Interesse daran, jemandem seinen Glauben wegzunehmen. Ich habe erkannt, dass es immer Wege geben wird, auf denen Gruppen von Menschen versuchen werden, sich von anderen abzugrenzen, basierend auf den wahrgenommenen richtigen und falschen Überzeugungen oder Handlungen. Wie so vieles im Leben kann ich den Menschen nur raten, zu sehen, welchen Wert Praktiken wie die Engeltherapie für sie haben. Wenn die Bedeutung, die sie daraus ziehen, das investierte Geld wert ist – und viele tun so etwas auch für sich selbst und kostenlos – dann spricht meines Erachtens nichts dagegen.

Blick in die Zukunft

Simone Lippuner ist seit 2010 Redaktorin im Ressort Region Bern. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Seeland. Weiter schreibt sie als Kolumnistin regelmässig über ihre Heimatstadt Biel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.