Bern-Krimi von Esther Pauchard – Niemand schreibt so selbstironisch übers Frausein wie sie Der neue Roman der Thunerin Esther Pauchard ist gewohnt launig und witzig. Er bietet zwar keine grosse Literatur, aber dafür beste Unterhaltung. Mirjam Comtesse Christian Pfander (Foto)

Esther Pauchard ist eine Meisterin der witzigen Szenen und Dialoge. Foto: pd/Samuel Hess

Kassandra Bergen will ein besserer Mensch werden. Sie isst Vollkornbrötchen, sie versucht, in der Rolle als Ehefrau aufzugehen, und sie stürzt sich in die Routinen des Alltags. Das kann zum Glück nicht lange gut gehen. Denn der Charme der Psychiatrie-Oberärztin liegt gerade darin, dass sie selten tut, was vernünftig wäre.